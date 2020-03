Italia 1 ha trionfato ripetutamente negli ascolti tv grazie alla saga di Harry Potter, ma ora Mediaset si prepara a riportare in prima serata anche la saga de I Pirati dei Caraibi. Tutti i film interpretati da Johnny Depp andranno in onda il giovedì, ma non su Italia 1 bensì su Canale 5 per tentare di riportare pubblico alla rete ammiraglia.

Capitan Jack Sparrow solitamente viene riproposto su Italia 1, dove è andato in onda anche a novembre con dei timidi risultati del 7,5% di share medio. La saga è però molto amata dal pubblico e anche Harry Potter in passato aveva portato un’analoga percentuale su Italia 1 per i precedenti passaggi in replica.

Noi siamo pronti a scommettere che la mossa di Mediaset porterà dei buoni risultati, anche se il rivale sarà la fiction di Rai 1 DOC che ha esordito con oltre 7 milioni di spettatori. Un avversario dunque molto importante per Pirati dei Caraibi, che ricordiamo è anche disponibile con tutta la saga su Disney+. Riuscirà Capitan Jack Sparrow a rubate con la sua ciurma parte del pubblico?

La risposta la troveremo soltanto nei dati auditel di venerdì mattina, quando vedremo se Pirati dei Caraibi sarà la medicina giusta contro il coronavirus.