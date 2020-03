Buoni spesa da un minimo di 25 a un massimo di 50 euro, l’erogazione fino al 15 aprile

Saranno i comuni al centro dell’erogazione dei bonus che i cittadini in difficoltà dovranno richiedere per poterli impiegare nei prossimi giorni. Come funzionano i buoni spesa previsti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha presentato la misura nella giornata di ieri, in conferenza stampa? Innanzitutto, verrà stanziata – e questo sembra essere chiaro – la cifra di 400 milioni di euro solamente per questo scopo. Il sindaco di Bari Decaro, presidente dell’Anci, ha rilasciato alcuni chiarimenti sul loro funzionamento al Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE > Salvini ha capito che i 400 milioni verranno divisi tra tutti gli italiani

Come funzionano i buoni spesa: il chiarimento di Decaro

«Chi ha i banchi alimentari ancora aperti utilizzerà quelle strutture per la distribuzione del cibo – ha spiegato Decaro -, altrove saranno i servizi sociali a distribuire i buoni per la spesa e se si tratta di anziani che non hanno la possibilità di uscire saranno i volontari ad occuparsi di andare al supermercato e poi consegnare la spesa».

Stando a quanto trapelato la taglia dei buoni spesa sarà compresa tra i 25 e i 50 euro. Per governarne l’erogazione essenziale sarà il ruolo dei servizi sociali dei singoli comuni italiani. Gli 8100 municipi, infatti, otterrano una somma che, però, non sarà equamente suddivisa, ma distribuita a seconda dei bisogni e delle aree colpite dall’emergenza. Oltre che sviluppata, di base, su un algoritmo che utilizza il criterio del numero di abitanti per rispettare la distribuzione in scala.

La data massima entro cui questi buoni saranno erogati dovrebbe essere il 15 aprile (entro quel giorno, infatti, si stima che i 400 milioni di euro possano essere finiti): ma da quel momento in poi i 600 euro previsti dal Cura Italia per le partite Iva dovrebbe avere una platea più ampia che possa in qualche modo andare a sovrapporsi a chi avrà diritto a questi buoni spesa.