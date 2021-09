Diffondevano file pirata su Telegram e Whatsapp allo scopo di portare all’acquisto di prodotti su Amazon

Sono nove gli indagati per violazione di diritto d’autore dopo aver diffuso per più di due anni copie pirata di quotidiani, magazine e altri prodotti multimediali tramite Telegram e Whatsapp. Si tratta di quegli amministratori dei quali si è riusciti, tramite le indagini della Procura di Bari, a risalire all’identità nell’ambito dell’indagine per la pirateria su Telegram e Whatsapp. Una goccia nell’oceano – come si suol dire – considerato che sono stati individuati e chiusi in poco più di un anno almeno 329 canali che diffondevano su Telegram prodotti pirata.

LEGGI ANCHE >>> Il distacco tra il mondo reale e Telegram: nelle chat no-vax, le “manifestazioni” di ieri sono un successo

Pirateria su Telegram e Whatsapp per guadagnare soldi

Tutto è partito con una segnalazione della Fieg nella primavera del 2020, che ha permesso di identificare nove admin di altrettanti canali Telegram e di decine di chat Whatsapp che avrebbero diffuso in maniera illecita migliaia di copie pirata di quotidiani, e-book, riviste, film, fumetti e file musicali. L’accusa a loro carico, attualmente, è quella di violazione di diritto d’autore e sono stati tutti identificati come residenti in diverse regioni italiane (Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto).

I file contestati – come è emerso dall’inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dal procuratore facente funzione Roberto Rossi – risalgono a un periodo compreso tra maggio 2018 e agosto 2020 e il danno stimato per il solo ambito editoriale è pari a ben 670 mila euro al giorno, ovvero 250 milioni si euro in un anno. Dalle indagini, come si legge su Prima Online, emerge che alcuni tra i nove i nove indagati avrebbero utilizzato la diffusione di file pirata allo scopo di «guadagnare denaro attirando iscritti e inducendoli a perfezionare l’acquisto di prodotti Amazon sponsorizzati sui canali». Nel caso degli oltre 4 mila file musicali piratati, invece, si è trattato di «denaro tramite accredito su una apposita money box associata al canale».