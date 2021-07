Lo situazione della Cyber Security nel settore Energia in Italia

Non uno “stato dell’arte”, ma un qualcosa che ci va molto vicino, Swascan ha realizzato un report sulla situazione della Cyber Security delle aziende che operano nel settore energetico italiano e i dati raccolti non offrono uno specchio rassicurante. Il tema della pirateria informatica – declinata in molte sfaccettature – e del lavoro preventivo per evitare attacchi hacker è all’ordine del giorno, anche osservando ciò che è accaduto di recente in giro per il mondo. E il rapporto Cyber Risk Indicators mostra molti punti ancora da risolvere per arrivare a un livello standard di sicurezza.

E sono tanti i punti cruciali su cui si dovrà lavorare, viste le evidenze portate alla luce dal rapporto realizzato da Swascan. Innanzitutto, per fornire i confini e la contestualizzazione di quanto rilevato dagli esperti, occorre sottolineare come queste criticità siano emerse prendendo «in considerazione un campione di 20 aziende tra le prime 100 del settore su base fatturato». Con la sicurezza informatica messa a rischio da dati pubblici e semi-pubblici messi a disposizione nel web, dark web e deep web. E questa è la prima fotografia.

«Il numero totale delle potenziali vulnerabilità riscontrate per il settore energetico è 1643, così distribuite: 4 aziende (20% del campione) hanno 0 potenziali vulnerabilità, 7 aziende (35% del campione) hanno tra 1 e 25 potenziali vulnerabilità, 3 aziende (15% del campione) hanno tra 26 e 50 potenziali vulnerabilità e 6 aziende (30% del campione) hanno più di 50 potenziali vulnerabilità. La media delle potenziali vulnerabilità è 82, ma è presente 1 azienda che espone oltre 900 potenziali vulnerabilità: escludendola dal calcolo della media, il numero medio di potenziali vulnerabilità per azienda si abbassa da 82 a 34». Il che si traduce in questo grafico a torta.