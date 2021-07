Con le riaperture post Covid nel mondo Pinterest perde 24 milioni di utenti

Le restrizioni si stanno allentando mano a mano – a seconda delle diverse parti del mondo -, i negozi fisici sono tornati e Pinterest ha perso ben 24 milioni di utenti solo negli ultimi tre mesi. Questo dato non si riflette nel fatturato, almeno non ancora, però solo negli Stati Uniti in un anno gli utenti Pinterest sono calati del 5%. Questo calo di utenti è dovuto – come per il calo delle vendite Amazon – alla riapertura dei negozi fisici e al ritorno delle persone a una vita offline (almeno in parte).

«Abbiamo beneficiato in modo sproporzionato dell’aumento di tempo in casa»

La comunicazione arriva da Pinterest stesso, che ha fatto sapere – si legge su Social Media Today – che il calo è corrisposto al «diffuso allentamento delle restrizioni pandemiche». Le perdite registrate, comunque, vanno lette nell’ottica dell’anomalo aumento di utenti e di utilizzo della piattaforma durante la pandemia. Il totale degli utenti complessivi, alla fine dei conti, rimane stabile a 454 milioni.

Contestualmente il social sta registrando che, comunque, le persone che continuano a navigare lo fanno in maniera continuativa e stabile. La conferma, insomma, di quel pochi ma buoni che vede Pinterest come piattaforma non per tanti ma con utenti fissi e fedeli. L’unica preoccupazione per il calo utenti è quella relativa all’interesse degli inserzionisti.

Pubblico in calo corrisponde, infatti, a inserzionisti in calo ma la piattaforma punta già sulle sue opzioni per fare shopping in maniera diretta. Una previsione per il futuro, attualmente, risulta difficile: «La nostra aspettativa attuale è che le entrate crescano del 40% in meno rispetto all’anno precedente ma – come viene giustamente sottolineato – l’evoluzione della pandemia e le relative restrizioni rimangono sconosciute». E tutti abbiamo imparato, ormai, in quale misura lockdown e restrizioni varie possano influire sui meccanismi del mondo offline e online.