Fastly ha individuato il problema (diffidate da chi dice che è un cyber attacco)

La verità è che, almeno per il momento, non ci sono elementi concreti per parlare di un cyber attacco su scala globale. Attacco hacker che, ovviamente, sarebbe una notizia di portata gigantesca visto che ad essere paralizzati sono stati i siti più grandi al mondo, da Amazon al sito del governo britannico, passando per le testate più importanti di mezzo mondo.

A parlare di attacco hacker Fastly sono state diverse testate italiane, buttando fuori anche sui social una notizia che non trova nessun tipo di conferma. Come viene riportato sulla BBC e come Fastly stessa lascia intendere, si tratterebbe di un problema tecnico. Sul sito che aggiorna rispetto allo Status Service Fastly l’ultimo aggiornamento delle ore 10:57 UTC classifica il problema come «Identified – The issue has been identified and a fix is being implemented. Customers may experience increased origin load as global services return», ovvero «Identificato – Il problema è stato identificato e si sta procedendo con la correzione.»

LEGGI ANCHE >>> Perché una parte di Internet non sta funzionando a dovere, compreso Amazon

Attacco hacker Fastly su scala globale: non ci sono le prove

Fastly sta indagando sul problema, che sembra essere stato individuato, ma le cause non sono state rese note. Questo è tutto quello che sappiamo di certo finora sul down del fornitore di servizi clouf computing di moltissimi siti nel mondo. Il guasto tecnico ha portato problemi di accesso, visualizzazioni di pagina e errori ripetuti su portali come Cnn, New York Times e il Guardian – in Italia colpite testate come il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport -, su Amazon e su social come Twitch, Reddit, Pinterest. Colpite anche piattaforme di streaming video e musicale come Spotify, HBO Max e Hulu.

Anche il sito del governo UK è stato colpito a partire dalle ore 11 in Regno Unito, con i visitatori che ricevevano solo messaggi di errore come “Errore 503 servizio non disponibile” o “errore di connessione”. Attualmente la maggior parte dei siti colpiti sta tornando, poco alla volta, a funzionare correttamente – come del resto ha dichiarato Fastly, che se ne sta occupando -. Ma un attacco hacker, si sa, ci sta sempre bene per chi è alla ricerca (solo) di click. Attacco hacker che, appunto, non trova conferma alcuna.