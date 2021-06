Perché una parte di Internet non sta funzionando a dovere, compreso Amazon

Un problema, un milione di problemi. Da questa mattina una serie di portali, piattaforme e siti di informazione stanno avendo serie difficoltà di fruizione da parte degli utenti. Il tutto è partito da un down di Fastly, uno dei maggiori provider Cdn (Content Delivery Network) a cui si appoggiano alcune delle principali pagina web diffuse in tutto il mondo. In Italia si sono riscontrati (e si riscontrano tutt’ora, seppur non in modo uniforme su tutto il territorio) problemi sul sito de Il Corriere della Sera, della Gazzetta dello Sport (con il gruppo RCS che per le sue testate si è affidata ai server cloud della suddetta azienda americana). Ma anche Amazon (che non utilizza esclusivamente il server proprietario AWS per la sua navigazione, ma che si appoggia anche ad altre CDN) sta evidenziando diverse criticità.

La questione è più complicata del previsto. Mentre il sito stesso di Fastly risulta essere inaccessibile, il malfunzionamento è diffuso a macchia d’olio per tutte le piattaforme che sfruttano il Cdn dell’azienda con sede a San Francisco.

E da lì, a cascata, i riverberi si trovano su tutti i siti e le piattaforme internet che si appoggiano ai server di Fastly. Queste sono solamente alcune, ma lo spettro è molto più amplio.

Problemi che, al momento, non risultano esser stati individuati. Sulla pagina “status” del sito di Fastly (l’unica al momento accessibile seguendo quel dominio) ci sono le segnalazioni e lo stato della verifiche che, al momento, non hanno trovato una risoluzione.

Fastly down e gli effetti sul mondo di Internet

In Italia i primi effetti si sono palesati nella tarda mattinata di oggi, martedì 8 giugno. Il sito di Amazon evidenzia serie problematiche con la schermata che risulta essere incompleta e non accessibile in tutte le sue funzionalità. Poi ci sono i due principali quotidiani del gruppo RCS: Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

A livello internazionale, oltre alle piattaforme social come Reddit e Twitch, anche i siti di informazione come il New York Times e la CNN.

Cos’è un Cdn

Problemi profondi che bloccano, di fatto, il corretto funzionamento di internet. Perché Fastly è un servizio di provider Cdn, ovvero una rete di server distribuita a livello globale. Solitamente un sito e i suoi contenuti, infatti, risiedono all’interno di un server esterno. Se c’è molto traffico o il contenuto deve essere distribuito a livello globale si usa un Content Delivery Network. In base alle richieste fatte da un utente, il contenuto non viene fornito direttamente dal sito finale, ma dal server che si trova più vicino a quell’utente. Se ci sono problemi sul network, questo contenuto non viene fornito. Come quanto sta accadendo ora.