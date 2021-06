L’ultima novità di Apple: la condivisione dei dati sanitari tra i membri di una famiglia

L’ultimo aggiornamento Apple prevede grandi novità sia per iPhone che per la serie di Smartwatch prodotti dall’azienda di Cupertino. Tra le novità più interessanti che troviamo all’interno del pacchetto di iOS 15 c’è la possibilità di condividere con uno o più membri della propria famiglia (ma anche con altre persone scelte dal cliente) i propri dati sanitari, mantenendoli sempre aggiornati.

«Lo scorso anno ha sottolineato l’importanza della salute e stiamo consentendo ai nostri utenti di assumere un ruolo più attivo nel loro benessere. Abbiamo aggiunto potenti funzionalità che offrono agli utenti il ​​set più completo di informazioni per comprendere meglio le loro tendenze di salute nel tempo – ha dichiarato Jeff Williams, chief operating officer di Apple commentando una delle novità inserite all’interno dell’aggiornamento iOS 15 -. Molte persone in tutto il mondo si prendono cura di qualcuno e vogliamo fornire agli utenti un modo sicuro e privato di avere un partner fidato nel loro percorso di salute. Siamo entusiasti di portare questi strumenti innovativi direttamente nelle mani degli utenti».

iOS 15, con l’aggiornamento di Apple sarà possibile condividere i dati sanitari in famiglia

L’ultimo anno, ovviamente, è stato condizionato dalla pandemia e dalle restrizioni per scongiurare i contagi. Distanze che si sono acuite con l’impossibilità di incontro anche tra parenti dello stesso nucleo familiare che, però, vivevano e vivono in zone differenti. Insomma, questa condivisione dei dati sanitari inserita – come possibilità, quindi non si tratta di una funzione vincolante all’utilizzo dei proprio dispositivi Apple – potrebbe essere l’amo per una conoscenza aggiornata e approfondita della condizione medica di un parente o di un caro. Il tutto, ovviamente, sfrutterà la app Health e le notifiche (se abilitate).

La condivisione dei dati sanitari sarà facoltativa e dovrà essere abilitata. Non solo: si potranno scegliere anche quali dati – quindi non tutti – condividere con la persona prescelta.

Le rassicurazioni sulla privacy

Uno dei temi che si possono sollevare alla notizia della condivisione dei propri dati sanitari su iPhone è quello della protezione dei dati sensibili. Cupertino assicura che il tutto rispetta e rispetterà i parametri definiti dal legislatore, senza alcuna violazione: «La privacy è fondamentale nella progettazione e nello sviluppo di tutte le funzionalità per la salute di Apple. I dati sanitari sono sotto il controllo dell’utente, con un controllo granulare sui tipi di dati che scelgono di condividere e con chi. I dati vengono crittografati quando sono in transito e quando sono a riposo sul dispositivo di un utente quando bloccato dietro un passcode, Face ID o Touch ID. Apple non ha accesso a queste informazioni quando un utente sceglie di condividerle con una persona cara o un medico».

(foto: da sito ufficiale Apple.com)