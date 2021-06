L’aggiornamento di Apple che impedirà di leggere le mail di lavoro a tarda notte

Sarà disponibile una modalità di focus che permetterà di inserire alcuni indirizzi in una lista per la limitazione degli avvisi

La notifica che parte e lo schermo che si illumina sul comodino. Mezzanotte passata. È una mail di lavoro. Quante volte è capitato a tutti voi? Soprattutto nel corso degli ultimi mesi, ma ancor di più durante quelli di lockdown, le differenze tra il tempo del lavoro e il tempo della pausa da dedicare a se stessi si sono praticamente annullate. Era diventato tutto un unico calderone, dove – dietro alla scusa dello smartworking – si giustificava qualsiasi tipo di comunicazione fuori orario. Ora, però, grazie a un aggiornamento Apple sulle mail sarà possibile quantomeno limitare la ricezione di comunicazioni al di fuori dagli orari di lavoro, soprattutto da una certa ora in poi.

Aggiornamento Apple sulle mail: non verranno visualizzate quelle post orario di lavoro

L’aggiornamento di Apple iOS 15, infatti, permetterà – nell’applicazione della casella mail – di attivare una sorta di elenco all’interno del quale inserire gli indirizzi collegati all’attività lavorativa. In questo modo, oltre una certa ora – impostata sempre nell’ambito di questa nuova funzionalità – non si riceveranno più notifiche di arrivo di mail. Ci saranno, in sostanza, due modalità per l’applicazione della posta elettronica: una legata al lavoro e un’altra legata alla pausa dal lavoro. Quando è attiva questa seconda modalità, la notifica della mail presente nell’elenco apposito non verrà inoltrata.

Questa funzionalità si chiamerà Focus mode e sarà disponibile su tutti gli iPhone che aggiorneranno il sistema operativo alla versione iOS 15. Attenzione: questo non significa che i messaggi non arriveranno. Le mail continueranno a essere presenti all’interno della propria casella di posta, semplicemente non ci sarà alcuna notifica che le annuncerà. La mattina successiva, in orario di lavoro, il dipendente potrà recuperare eventuali comunicazioni arrivate nelle ore successive all’uscita dall’ufficio (o, in caso di smartworking, dallo stop all’orario di lavoro normale). Ci sarà comunque la possibilità di consultare le mail se lo si vorrà fare deliberatamente.

In ogni caso, la nuova funzionalità di Apple si inserisce in un solco molto ben definito legato alla qualità della vita dei lavoratori che, in seguito al lockdown, hanno aumentato la loro percezione di restare sempre connessi alla vita d’ufficio, anche quando quest’ultima dovrebbe restare al di fuori della porta di casa. È il classico modo con cui alcune aziende che operano nel settore del digital cercano di venire incontro alle esigenze “offline” degli utenti. Ma, alla fine, resta un cane che si morde la coda.