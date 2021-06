Il prossimo Prime Day sarà il 21-22 giugno

Il Prime Day 2021 torna a essere un appuntamento estivo. Mentre lo scorso anno, a causa della pandemia, l’evento organizzato da Amazon venne spostato per la prima volta dal mese di luglio all’autunno dell’anno pandemico (proprio in seguito alle difficoltà di organizzazione per diversi Paesi che erano appena usciti, o si apprestavano a uscire, dal lockdown), nel 2021 la giornata dedicata agli acquisti su Amazon Prime tornerà nel suo habitat estivo originario. Le date sono quelle del 21-22 giugno.

Prime Day 2021, le date e l’organizzazione di Amazon

Jamil Ghani, vicepresidente di Amazon e responsabile del programma di abbonamento e del marketing del colosso dell’e-commerce, lo ha anticipato a Italian Tech, il portale di informazione tecnologica interno al gruppo Gedi diretto da Riccardo Luna. Da sette anni, infatti, il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos organizza una giornata di sconti speciali per tutti i clienti di Prime, ovvero quella sezione esclusiva di Amazon che permette agli utenti di beneficiare di consegne più rapide, di abbattere gli stessi costi di consegna e di usufruire di servizi esclusivi (come ad esempio il sempre più vasto catalogo di Amazon Prime Video).

Nel 2021, in modo particolare, Jamil Ghani ha parlato di questo evento come di un’occasione per riflettere in maniera attenta sulla qualità del lavoro di Amazon, all’indomani (stiamo parlando, ormai, del mese di marzo) del primo grande sciopero dei lavoratori della big company americana. Ma si tratta di un momento che punta anche a sfatare qualche luogo comune sulle piccole e medie imprese italiane che sarebbero state penalizzate dall’avvento del colosso dell’e-commerce.

Ghani ha sottolineato come siano proprio le piccole e medie imprese italiane a utilizzare meglio Amazon per la propria vetrina di vendita personale. Dal canto suo, l’azienda – proprio in occasione del Prime Day 2021 – ha deciso di giocarsi un contributo a questa realtà economica: Amazon ha stanziato 100 milioni di dollari per la promozione dei prodotti di 180mila pmi nel corso del Prime Day e ha varato un buono da 10 euro da spendere il 21-22 giugno per ogni equivalente acquisto effettuato da una Pmi dal 7 al 20 giugno.