Pillon e il suo tifo per Trump, il solo a poter salvare «le nostre radici cristiane o perderemo tutto»

Sta diventando virale un tweet di Simone Pillon che dà il suo massimo sostegno a Donald Trump nella giornata delle elezioni Usa 2020. Il tono solenne adottato dal senatore leghista non lascia spazio a dubbi. Secondo il politico – visto che ha vinto Biden – abbiamo perso tutto. In rete, non appena è diventato chiaro che a conquistare il titolo di presidente degli Stati Uniti è stato il candidato democratico e non quello repubblicano, in molti hanno retwittato queste parole di Pillon.

Pillon su Trump e sulle radici cristiane perdute

Oggi si decideranno in larga parte le sorti dell’Occidente.



Io sto con @realDonaldTrump #MAGA2020 #VoteDonaldJTrump — Simone Pillon (@SimoPillon) November 3, 2020

«Oggi si decideranno in larga parte le sorti dell’Occidente» scrive solennemente Pillon il 3 novembre 2020 – giorno delle elezioni Usa – sottolineando che le alternative sono due: «Vinceranno le nostre radici cristiane o perderemo tutto». Non manca nemmeno l’endorsement esplicito a Donald Trump con tanto di menzione. Sta con Donald Trump, lo ha fatto apertamente sapere e notare affibbiando al candidato repubblicano la capacità di non far crollare il mondo come piace a lui, cristiano e attaccato alle proprie radici, e ora che Trump ha perso i social lo stanno retwittando e menzionando.



I social su Pillon Trump

Non mancano, andando su Twitter, i riferimenti alle parole di Pillon ora che Donald Trump ha perso le elezioni e che il nuovo presidente Usa è Joe Biden.

Quindi secondo il senatore Pillon un uomo come Trump e la sua politica rappresentavano i valori cristiani? — Mario Cavallaro (@mariocavallaro) November 7, 2020

Ogni dispiacere di Pillon è un evento da festeggiare. https://t.co/R7aQFrJ7CY — Signor Distruggere (@SirDistruggere) November 7, 2020