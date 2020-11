Il silenzio di Ariadna

Abbiamo provato a capire qualcosa di più da lei sul suo ex compagno Pierpaolo Petrelli

Poche ore fa ho sentito al Telefono Ariadna Romero. Conosco da tempo Ariadna, una ragazza d’oro, una mamma, una showgirl che oggi ha messo da parte i sogni accesi dalle telecamere e lavora presso una casa automobilistica che rivende auto, tra le più famose al mondo, marchio Lamborghini. Ho chiesto ad Ariadna se avesse voglia di parlare del suo ex compagno Pier Paolo Petrelli, nonché padre di Leonardo, figlio che i due hanno avuto ai tempi della loro relazione. LEGGI ANCHE > Lo spasimante della Gregoraci non è Barone Chi è davvero Pier Paolo Petrelli? Ho promesso ad Ariadna che non riporterò le sue parole, perché mi ha chiesto di voler star il più lontano possibile da questa vicenda. Anzi, mi ha quasi supplicato di non voler esser accostata a Petrelli. Le uniche parole sincere e schiette sono state quelle in cui mi ha ribadito che è il padre di suo figlio.

Di certo è stato molto strano sentire la freddezza con cui ha negato ogni possibilità di chiacchiera nei confronti di Petrelli. Da quello che personalmente ho capito, ma posso sbagliarmi, l’ex velino pare non sia una persona presente nella vita di Ariadna e suo figlio, vive con il pallino della tv, e attraverso alcuni aneddoti; il Gf Vip era il sogno della sua vita da sempre come le ospitate in televisione.

