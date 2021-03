No, le italiane non sono uscite dalla Champions per colpa del pallone più leggero

Dobbiamo farcene una ragione: le squadre italiane, nel corso di questa stagione, hanno faticato in Europa perché meno forti rispetto alle avversarie che le hanno eliminate (o che, a breve, le elimineranno). Non ci sono altre scusanti: non c’entra la pioggia o il vento. Né, tantomeno, il peso pallone Serie A. Eppure questa ultima ipotesi è stata paventata da Fabio Caressa nel corso della sua telecronaca del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Atalanta. Spieghiamo perché questa mozione non abbia alcun senso e non possa sostenere la tesi della penalizzazione per i nostri club.

Vediamo, innanzitutto, cosa ha detto l’ex direttore di SkySport durante la sua telecronaca in compagnia di Beppe Bergomi.

Ha detto Caressa che il vero problema delle italiane in Champions è la palla pesante. Non scherzo. pic.twitter.com/rMNKIXwaqP — MAX꧁꧂ (@Max1969Av) March 16, 2021

Bergomi parlava della lentezza nell’uscita dal basso (dalla difesa, sfruttando anche il portiere) dei bergamaschi. Ed è lì che Caressa è intervenuto: «Quello che secondo me ci sta facendo pagare l’Europa. Noi abbiamo un pallone più lento, meno pesante rispetto al pallone che gira in Europa». Un’osservazione fatta con ostentata sicurezza. Ma siamo sicuri sia corretta?

Peso pallone Serie A: è veramente più leggero degli altri?

Come leggiamo dal comunicato della Lega di A pubblicato alla fine dello scorso mese di luglio, il pallone adottato per questa stagione è il Nike Flight. Il peso pallone Serie A è di 420 grammi e, sorpresa delle sorprese, è lo stesso che si utilizza anche in Premier League. Quindi, anche le squadre inglesi – seguendo il discorso fatto da Fabio Caressa – dovrebbero patire questo peso differente. Perché una leggerissima differenza c’è: la Spagna, infatti, utilizza il Puma Final 1 che ha un peso di 10 grammi (430 g) superiore rispetto a quello utilizzato in Italia (e Inghilterra). Così come il DerbyStar utilizzato in Bundesliga.

Si esce perché si è meno forti

Insomma, se Atalanta e Juventus sono uscite dalla Champions League (in precedenza toccò all’Inter e questa sera, al netto di miracoli contro la corazzata Bayern, toccherà alla Lazio) e se Milan e Roma dovessero non superare il turno in Europa League (come già accaduto al Napoli), sicuramente la colpa non è del peso del pallone.

