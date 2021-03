La bufala della giornalista di La7 felice per l’eliminazione della Juve

L’eliminazione agli ottavi di finale dei bianconeri ha lasciato dietro di sé molti strascichi a livello sportivo. I tifosi, nelle ultime ore, hanno utilizzato i social per esprimere tutta la propria rabbia nei confronti dei calciatori (anche quelli considerati intoccabili, fino a poco tempo fa), dell’allenatore e della dirigenza. Nonostante la vittoria allo Stadium contro il Porto, la Juventus ha fallito per il secondo anno consecutivo l’approdo ai quarti della massima competizione europea. E per sberleffo, o per fagocitare la frustrazione post-delusione, tra le chat di Whatsapp e i social network sta circolando anche un video di una giornalista La7 felice per eliminazione Juve. Ovviamente si tratta di una bufala.

LEGGI ANCHE > La bufala Whatsapp del bonus “Io resto a casa” versione Pasqua in Lombardia

Il filmato mostra una parte – quella finale – dell’edizione mattutina del telegiornale in onda su La7. La giornalista al timone del Tg è Emanuela Garulli. Nel video evidentemente artefatto, si mostra il ritorno in studio dopo il servizio sulla partita Juventus-Porto che la conduttrice commenta così: «E su queste bellissime immagini, si chiude questa edizione del telegiornale». Ovviamente è un falso. Prima di tutto per motivi tecnici: il video è completamente fuori sync: audio e video non combaciano. Frutto di un taglia e incolla, fatto anche male.

Giornalista La7 felice per eliminazione Juve, il video bufala

Poi la prova del nove. Per verificare questa bufala, basta collegarsi al sito di LA7 e andare a vedere l’edizione delle 7.30 di oggi – mercoledì 10 marzo 2021 -. Al minuto 13 e 30” la giornalista lancia il servizio sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Poi, al ritorno in studio, non saluta il pubblico: lancia il servizio sulla seconda regata notturna dell’America’s Cup, con la vittoria di Luna Rossa sul Team New Zeland. E quella frase – «E su queste bellissime immagini, si chiude questa edizione del telegiornale» – è riferita proprio al successo del catamarano italiano. L’uscita della Juve dalla Champions non c’entra nulla.