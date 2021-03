La bufala di «a San Marino è tutto aperto 24 ore al giorno»

San Marino è a due passi da noi. Anzi, proprio dentro di noi. Trentatremila abitanti dislocati su una lingua di terra che supera, di poco, i 61 chilometri quadrati, inerpicati sull’Appennino Tosco-Emiliano. Insomma, sono a meno di due passi da noi e, quindi, guardiamo cosa succede in questo micro-Stato con attenzione, soprattutto in tempo di pandemia. E ora, con l’accordo per la somministrazione del vaccino Sputnik V alla popolazione, quel piccolissimo Stato diventa una sorta di oasi nel deserto: mitizzata e invidiata dai più. E, proprio seguendo questo percorso, si diffondono pericolose bufale sui social che hanno un unico obiettivo: attaccare quel che sta facendo l’Italia. Ed è proprio con questo intento che, da qualche giorno a questa parte, si sta diffondendo un messaggio social su San Marino tutto aperto h24.

Sono tantissimi gli account che hanno dato voce e seguito a questa bufala. Alcuni hanno riscosso successo per condivisioni ed engagement, altri – invece – hanno attirato una platea ristretta. Per contestualizzare, ne mostriamo alcuni.

San Marino tutto aperto H24, e voi ci avete creduto?

Bene, sappiate che tutto quel che è stato scritto in questa selezione di post Facebook è falso. Anche se a condividere tutto ciò è una persona con un notevole seguito, come l’uomo in divisa che dice di essere un Generale. E la verità è scritta nei documenti ufficiali (e pubblici) pubblicati proprio dallo Stato di San Marino. E partiamo del sito turistico che spiega le norme in vigore almeno fino al 22 marzo.

Quindi: coprifuoco dalle 22 alle 5, bar e ristoranti aperti fino alle 18 (con servizio di asporto e delivery fino alle 22) e negozi che possono rimanere con le serrande alzate fino alle 20. Dove abbiamo già letto tutto ciò? Nei vari dpcm (compreso l’ultimo firmato da Mario Draghi) in vigore nel nostro Paese. Insomma, non c’è alcuna verità dietro i post di San Marino tutto aperto. Anzi, le misure prese dal governo del micro-Stato incastonato sull’Appennino Tosco-Emiliano, sembrano fatte a immagine e somiglianza di quelle italiane. Eppure bastava farsi un giro sui siti istituzionali invece di credere a un tizio “X” che suoi social condivide cose a caso.