La bufala Whatsapp del bonus “Io resto a casa” versione Pasqua in Lombardia

Ecco, ancora una volta, l’articolo per smentire l’ennesima Catena di S. Antonio che sta circolando su Whatsapp in questi giorni. Stavolta la bufala vede protagonista l’inesistente Bonus io resto a casa dato dalla regione Lombardia. Lo scopo è quello di spingere tutti quelli che ricevono il messaggio a compilare un modulo che trovate “qui”. Prima di parlare del Bonus Io resto a casa Lombardia Whatsapp, però, vale la pena ricordare la lezione che sta dietro l’ennesima situazione di questo tipo: tutti i cittadini devono ricordare che le comunicazioni istituzionali non arrivano mai via Whatsapp e quando ricevono link o messaggi che sembrano sospetti o strani occorre sempre andare in internet e, con un paio di click, verificare da fonti affidabili la situazione. Questa stessa bufala, tra l’altro, era già girata prima di Natale promettendo 120 euro alle persone che non sarebbero uscire nei giorni festivi.

Bonus Io resto a casa Lombardia Whatsapp

Come segnala Bufale.net l’ultima delle Catene di Sant’Antonio sul Covid in ordine cronologico è quella relativa a un presunto bonus Io resto a casa Lombardia attribuito al volere di Attilio Fontana, presidente della Regione. Grazie a una serie di segnalazioni ricevute è stato possibile inquadrare il messaggio ricevuto da molte persone che prevede questo testo: «BONUS IO RESTO A CASA La Regione Lombardia versa a ogni cittadino che resta responsabilmente a casa 120€, nei giorni di Pasqua e Pasquetta grande Fontana. Il modulo per la richiesta lo trovate qui:». Al di là degli errori del testo, il senso del testo è comprensibile e lo scopo è solo quello di spingere a cliccare sul link per arrivare al fantomatico modulo con cui chiedere 120 euro perché si rimane a casa a Pasqua e Pasquetta.

Ecco servito lo scimmione

Una volta cliccato sul link del fantomatico Bonus Io resto a casa Lombardia ci si ritrova davanti all’immagine di uno scimmione che fa un gesto volgare in direzione di colui che ha cliccato. Uno scherzo che non ha conseguenze gravi nella vita reale, quindi, ma sicuramente l’ennesima catena che rischia di finire molto peggio di quanto uno immagini per un atto di ingenuità. Basta ricordare tutte le volte in cui queste catene inducono le persone a fare gesti stupidi o molto pericolosi – come gettare acqua gelida nell’olio bollente o andare in comune con gli escrementi del proprio animale domestico domandando 900 euro di bonus – o in inganni veri e propri che mirano ad ottenere dati o denaro tramite truffa.