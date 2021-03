Tutte le volte che la stampa sportiva italiana ha celebrato il sorpasso di Ronaldo a Pelé

I record sono fatti per essere battuti, ma c’è chi riesce a superare lo stesso primato in (almeno) due occasioni. Questo è quanto emerge scorrendo tra le pagine di diversi siti e quotidiani sportivi italiani. Parliamo della notizia (vecchia o nuova, chissà) di Cristiano Ronaldo supera Pelé per numero di gol. E, nel giro di due mesi, questo evento sembra essere accaduto almeno due volte. Prendiamo come riferimento, infatti, il principale giornale sportivo italiano – La Gazzetta dello Sport – che aveva celebrato il sorpasso di CR7 ai danni di O Rei già nei primi giorni delle scorso mese di gennaio. Per poi ripetersi ieri sera, al termine del match vinto dalla Juventus contro lo Spezia con il punteggio di 3-0 e il sigillo finale del campione portoghese.

LEGGI ANCHE > Cristiano Ronaldo in fuorigioco: prima pubblica, poi rimuove la trasferta a Courmayeur sui social

Partiamo dall’articolo comparso sul sito della Rosea lo scorso 5 gennaio 2021 quando, in occasione della doppietta segnata da Cristiano Ronaldo contro l’Udinese, titolava: «CR7 supera Pelè nei marcatori, ma O Rei non ci sta: ecco perché». Insomma, già in quella occasione, due mesi fa, Cr7 aveva compiuto il sorpasso nei confronti del campione brasiliano. Secondo La Gazzetta dello Sport.

Cristiano Ronaldo supera Pelé, ma quante volte?

Questo era il 5 gennaio. Ma ieri sera un fenomeno paranormale: con il gol segnato allo Spezia (il terzo per la Juventus in quella partita) Cristiano Ronaldo eguaglia il primato di Pelé per quel che riguarda il numero di gol realizzati in carriera. Anzi, per l’esattezza: «Ennesimo gol e record: Ronaldo raggiunge Pelé nell’Olimpo dei marcatori». Così titola la Gazzetta dello Sport, lo stesso quotidiano che due mesi prima aveva celebrato il sorpasso di CR7 ai danni di O Rei.

E pensare che, secondo il Corriere dello Sport, la questione Cristiano Ronaldo supera Pelé era già stata decantata il 19 dicembre dello scorso anno, dopo la doppietta realizzata dal portoghese contro il Parma.

Una inutile rincorsa su numeri che non possono essere reali

Insomma, un record (lo stesso record) superato per almeno tre volte nel giro di tre mesi. Eppure i soggetti interessati sono sempre gli stessi: uno ancora in attività e l’altro che ha appeso gli scarpini al chiodo il 1° ottobre del 1977. Date importanti, visto che i sistemi di rilevazione delle marcature (fino agli anni Ottanta, almeno parlando di calcio Sudamericano) non erano certamente dei più affidabili. O Rei ha sempre rivendicato molte più reti, contando anche quelle realizzate con la nazionale Paulista e nelle amichevoli. Ma i dati ufficiali, indicano un numero di gol di gran lunga inferiore (anche se elevatissimo). Sta di fatto che la stampa sportiva italiana potrebbe trovare un comune accordo invece di pubblicare articoli spot che parlano di superamento dello stesso record in tre occasioni diverse.

(foto di copertina: da IPP/Massimo Rana)