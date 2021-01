In molti la stanno etichettando come una leggerezza (per via della condivisione social), ma la questione delle Instagram Stories pubblicate da Georgina Rodriguez (poi rimosse) è solo l’ultimo tassello di una vicenda che, inevitabilmente, ha provocato molte tensione. Parliamo della storia di CR7 a Courmayeur: il calciatore della Juventus, per festeggiare il 27esimo compleanno della sua compagna, ha deciso di regalarle (e regalarsi) una giornata sulla neve. Peccato che la meta scelta sia del tutto contraria alle regole imposte dalla zona arancione (e non solo).

E a svelare la violazione delle regole sugli spostamenti (Piemonte e Valle D’Aosta, dove si trova Courmayeur, sono zona arancione) sono stati proprio i social della coppia. In particolare la pagina Instagram di Georgina Rodriguez che aveva pubblicato – prima di rimuoverla – una storia che li immortalava (con tanto di tag) intenti a percorrere la Val Vény a bordo di una motoslitta affittata per l’occasione. Insomma, una fuga romantica, ma con violazione.

CR7 a Courmayeur viola la zona arancione

La coppia non è stata fermata da nessuno: nessuna sanzione e nessun verbale per la violazione del dpcm che impone lo stop agli spostamenti tra Comuni (e Regioni) se non per motivi di lavoro, salute o di emergenza certificata. E una due giorni sulla neve per festeggiare un compleanno non rientrano in nessuna di queste tre categorie. Insomma, CR7 a Courmayeur non poteva andare e l’averlo palesato (prima di rimuoverlo) sui social è solo l’ultimo dei problemi di questa vicenda.

Ora la sanzione

Come già accaduto in passato (nei pranzi di capodanno, per esempio) ora i provvedimenti potrebbero arrivare lo stesso, proprio utilizzando contro la coppia quelle stories Instagram poi cancellate. E potrebbe arrivare una sanzione. Briciole, per carità. Ma la legge è uguale per tutti. Soprattutto quando milioni di altre persona non possono muoversi a causa di una pandemia in corso.