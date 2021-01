Il tweet di Theo Hernandez che rovescia la narrazione sulla rissa Ibra-Lukaku

L’evento della settimana, dal punto di vista sportivo, è stato senza dubbio la rissa Ibra-Lukaku durante il derby di Milano di Coppa Italia. Alla fine del primo tempo – come è noto – i due attaccanti sono quasi venuti alle mani e si sono scambiati delle frasi che mai avremmo voluto ascoltare (e non solo su un campo di calcio) che hanno avuto una certa rilevanza grazie ai microfoni posizionati a bordo campo e, soprattutto, all’assenza di pubblico causata dall’emergenza coronavirus. Nel corso della giornata di ieri, in seguito alle ripetute accuse nei confronti di Ibrahimovic e all’ipotesi che questa rissa potesse avere qualche effetto sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo, sono arrivate le scuse del milanista e i tweet di alcuni suoi compagni di squadra ed ex compagni di squadra che hanno negato che il calciatore fosse razzista. Tra questi tweet, si è distinto particolarmente quello di Theo Hernandez, terzino del Milan autore di una stagione sin qui perfetta, tra prestazioni, media realizzativa e interpretazione del ruolo.

Theo Hernandez e il tweet di dubbio gusto sulla rissa Ibra-Lukaku

Facciamo un passo indietro nella dinamica della rissa. Ibrahimovic avrebbe chiesto a Lukaku di «tornare a fare riti vodoo insieme alla madre», una frase che – nella sua formulazione – rappresenta un insulto razzista (c’è stata molta polemica anche sull’appellativo che Ibra ha rivolto a Lukaku, ha ripetuto per molte volte la parola ‘donkey’ – asino -, anche se all’inizio qualcuno lo ha accusato di aver pronunciato la parola ‘monkey’ – scimmia – che avrebbe avuto un effetto ancora più grave). Di rimando, Lukaku ha risposto con ulteriori offese e minacce, offrendo comunque una reazione scomposta alle dure parole dell’avversario.

Ieri, invece, Ibra si è scusato affermando che il razzismo sia quanto di più distante dal suo modo di comportarsi. Ma c’è qualcuno che ha voluto esagerare. Theo Hernandez ha scelto di pubblicare una foto in cui l’attaccante è circondato da compagni di squadra che quasi vogliono proteggerlo dalla reazione di Lukaku. Insomma, da questa immagine la narrazione di quanto accaduto in campo risulta quantomeno rovesciata. Senza contare, poi, la scelta del copy del tweet: «Dio appoggiato dai suoi soldati», scritto in tre lingue diverse.

Dios respaldado por sus soldados ⚔️ God backed by his soldiers 🛡 Dio appoggiato dai suoi soldati #SempreMilan 👊🏼 pic.twitter.com/SBYlBfNgb6 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) January 27, 2021

Forse è il momento di smetterla con questa identificazione di Ibra con Dio. Anche perché Dio, forse, non direbbe mai «vai a fare i riti vodoo» a un’altra persona.