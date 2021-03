Il riposizionamento tecnico-tattico di Tuttosport

Ai tempi di Juventus-Napoli parlava di inciucio in favore dei partenopei. Oggi, per Lazio-Torino raccoglie l'appello di Bassetti ai granata affinché non si muovano per disputare la partita

Quel che sta accadendo (e probabilmente accadrà) su Lazio-Torino ricalcherà pedissequamente quanto accaduto nei mesi scorsi con Juventus-Napoli. I granata, alle prese con un focolaio Covid all’interno del proprio spogliatoio (otto calciatori e un membro dello staff), hanno ricevuto comunicazione dall’Asl della città della Mole che gli impedisce di lasciare l’isolamento fino alle 23.59 di oggi, martedì 2 marzo. Insomma, la squadra allenata da Davide Nicola non potrà disputare il match dell’Olimpico di Roma (in programma alle 18.30 di oggi), come già accadde per la mancata trasferta dei partenopei (proprio a Torino, sponda bianconera) di domenica 4 ottobre 2020. E da quel giorno, tra sentenze e pareri vari, prima venne concessa la vittoria a tavolino alla squadra di Andrea Pirlo (e un punto di penalizzazione a quella di Gennaro Gattuso), poi il tutto venne stravolto con la cancellazione del risultato omologato e la decisione di far rigiocare quella partita. Due casi simili, insomma, seppur con dei principi diversi. Eppure Tuttosport è riuscito a fare il più classico dei ‘due pesi e due misure’.

E per scoprire di cosa parliamo, basta andare a prendere due tagli alti di due prime pagine di Tuttosport. Partiamo dall’edizione in edicola oggi, martedì 2 marzo 2021.

In apertura, dunque, viene fissato (a caratteri cubitali) il pensiero del professor Matteo Bassetti su Lazio-Torino. Il virologo ligure sottolinea come i granata non debbano (come è evidente che accadrà, viste le comunicazioni dell’Asl) partire per Roma, nonostante la Lega di Serie A abbia confermato la disputa del match per questa sera alle 18.

Ma cosa scriveva Tuttosport sulla sua prima pagina datata 7 ottobre 2020?

«Sarà un inciucio». Ci troviamo a tre giorni dal match Juventus-Napoli non disputato per i casi di positività al Coronavirus di due calciatori partenopei. E già allora si vociferava di un rinvio della partita e della non omologazione del 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri.

Lazio-Torino, il riposizionamento di Tuttosport

Insomma, due pesi e due misure. Le due squadre di Torino sono state coinvolte, per due volte nella stessa stagione (ma separatamente) in una disputa legata alla non disputa di una partita a causa della Covid. Ma quando toccò al Napoli, avversario della Juventus, si parlava e si titolava ammiccando all’inciucio. Ora che il Torino si trova nelle stesse condizioni di impossibilità (per via della Asl) in cui versava il Napoli a ottobre, si lanciano appelli affinché non si muova verso Roma per giocare contro la Lazio. Un riposizionamento bello e buono. Perché se a ottobre si lanciavano improperi nei confronti del Napoli e della Asl, ora che tocca a una squadra di Torino non si può far finta di dimenticare posizioni avute solo pochi mesi fa. Quindi, non stiamo parlando di cosa sia giusto fare, ma di come le notizie vengono trattate in base alle bandiere del momento.