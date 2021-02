I titoli acchiappaclick sulla frase di Sarcina: «Ho sniffato le ceneri di mio padre»

Una frase pronunciata veramente, ma pubblicata da alcuni siti di informazione e blog che si occupano di gossip priva del suo contesto. Sta facendo il giro della rete l’intervista rilasciata da Francesco Sarcina, leader del gruppo musicale Le Vibrazioni, a FqMagazine (de Il Fatto Quotidiano) in cui parla – tra le tante cose – anche della sue dipendenza da sostanze stupefacenti e del rapporto con il papà. E, in particolare, è stata ripreso in molti titoli – a mo’ di clickbait – un passaggio molto particolare che, ovviamente, ha reso quell’intervista molto virale. Ma proviamo a spiegare la storia di Francesco Sarcina sniffa ceneri padre prendendo, per intero, il concetto espresso dal cantante.

Per fare tutto ciò, basta andare a leggere l’articolo originale pubblicato sul sito de Il Fatto Quotidiano nella giornata di ieri. Nel quarto paragrafo (annunciato con un titoletto in grassetto, anch’esso molto acchiappa-attenzione) Sarcina parla del rapporto con il padre, dell’ictus che lo aveva colpito e della sua morte: «Poi non ce l’ha fatta più. Ho disperso le sue ceneri in mare. Ricordo perfettamente quel giorno. D’un tratto mentre stavo spargendo le ceneri è cambiato il vento, mi è finito tutto in faccia. Mi bruciavano le narici, gli occhi, avevo sniffato le ceneri di mio padre come è successo a Keith Richards dei Rolling Stones». Una frase, quest’ultima, ripresa da alcuni blog e siti di Gossip, ma anche da quotidiani nelle loro edizioni online.

Sarcina sniffa ceneri padre, storia di titoli acchiappaclick

Insomma, il padre – morto nel 2002, prima del grande successo de Le Vibrazione con il brano ‘Dedicato a te’ – è stata una figura molto importante nella vita del cantante e il loro rapporto, come spesso capita tra genitori e figli, è stato spesso conflittuale. Conflitti che, però, erano smussati dall’amore. Dopo la sua morte, Sarcina decise di disperdere le ceneri del padre in mare e una folata di vento ha fatto finire una parte dei resti del genitore sulla sua faccia. Quindi è vera la frase pronunciata dal cantante de Le Vibrazioni, ma i titoli acchiappaclick non contestualizzano cosa sia realmente accaduto.