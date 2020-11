Salvini propone il commissario in Calabria, ma lui non lo sa

Sentirsi chiamati in causa, senza saperlo e senza aver dato la propria disponibilità. Questa volta a farlo non è il governo, ma il leader della Lega Matteo Salvini. Durante una diretta video sui social, l’ex ministro dell’Interno ha – ovviamente – criticato l’operato del governo sulla (non) gestione del caos commissario alla Sanità in Calabria. Poi ha fatto un nome e un cognome che ha preso di sorpresa anche il diretto interessato: si tratta di Pellegrino Mancini, – Direttore del Centro Regionale Trapianti Grande Ospedale Metropolitano ‘Bianchi-Melacrino-Morelli’ di Reggio Calabria. Una professionista calabrese che, però, non sapeva nulla di questa mozione in suo favore.

«C’è il professor Pellegrino Mancini, responsabile regionale per i trapianti della Calabria con un master in economia sanitaria, non andiamo a cercare dall’altra parte del mondo quello che abbiamo in casa, diamo ai calabresi la dignità di gestire il loro presente, la loro salute», ha detto Matteo Salvini in un video. Insomma, in poche righe ha riassunto il curriculum vitae di uno stimato professionista che da anni gestisce il centro Regionale dei Trapianti in Calabria.

Pellegrino Mancini e la ‘nomina’ a sua insaputa da parte di Salvini

Un endorsement. A sua insaputa. Perché il professor Pellegrino Mancini, qualche istante dopo, ha risposto alle domande dell’AdnKronos così: «Non ne sapevo nulla fino a pochi minuti fa, davvero, quando mi ha chiamato un amico, dicendomi di questa cosa e chiedendomi il curriculum. Non so davvero perché sia uscito il mio nome, io sono un tecnico, non ho mai fatto politica, cerco di risolvere i problemi delle persone».

«Pronto, ma ci sono persone più preparate di me»

Il direttore del Centro Regionale Trapianti di Reggio Calabria ha poi detto che sarebbe comunque onorato di ricevere questo incarico, sottolineando però come ci siano figure più titolate di lui. E nel corso della sua intervista ha anche sottolineato il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: «Conte ha affrontato egregiamente i problemi, ha portato avanti la baracca insieme al ministro Speranza».

