Gino Strada tirato per la giacchetta dai media, a sua insaputa

La parola del giorno è ‘tandem’. Così, fin dalla giornata di lunedì 16 novembre, hanno titolato moltissimi quotidiani e siti di informazione parlando del prossimo futuro della Sanità in Calabria. Dopo la cacciata di Saverio Cotticelli (quello che non sapeva di dover predisporre e realizzare un piano Covid e che chiese lumi all’usciere sui posti in terapia intensiva nella Regione) e il siluramento di Giuseppe Zuccatelli (quello che diceva che le mascherine non servono e che per contagiarsi serviva una lingua in bocca per 15 minuti), è arrivata la nomina (manca ancora la delega) di Eugenio Gaudio. In molti, visti i colloqui delle scorse settimane, continuano a parlare di un imminente arrivo di Gino Strada in Calabria come vice dell’ex Rettore de La Sapienza. Ma, ancora una volta, il fondatore di Emergency è costretto a smentire questa notizia. Almeno per ora.

LEGGI ANCHE > Gino Strada commissario Covid, Sallusti: “La Calabria non è l’Afghanistan”

«Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste – scrive Gino Strada sulla propria pagina Facebook -. Ribadisco di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini. Sono abituato a comunicare quando faccio le cose – a volte anche dopo averle fatte – quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da definire». Insomma, per la seconda volta, in pochi giorni, il fondatore di Emergency si trova a smentire quanto pubblicato (perché probabilmente trapelato dalle stanze dei bottoni) e quanto circola in rete.

Gino Strada in Calabria, per il momento c’è la smentita

Ma non è un veto. Anzi. Gino Strada ha tenuto aperta la porta al governo, ma ha sottolineato come non ci sia stata nessun’altra interlocuzione con il Presidente del Consiglio e gli altri membri del governo per un suo ruolo nella Regione commissariata: né come vertice di quell’ufficio, né come vice e assistente di Eugenio Gaudio (che risulta anche essere indagato, anche se la sua posizione dovrebbe essere archiviata a breve, nell’inchiesta per un concorso truccato quando era Rettore dell’Università La Sapienza di Roma).

Tandem o non tandem

Gino Strada in Calabria, dunque, è ancora lontano dal diventare realtà. Anzi, non è detto che questa vicenda si concluda come – invece – è già stato annunciato dai media. E, per il momento, il fondatore di Emergency smentisce anche l’accorso sul tandem – o, per usare un termine molto caro al sistema Salute, al ticket – Gaudio-Strada. In attesa che venga presa una decisione definitiva, vista la situazione nella punta dello Stivale.

(foto di copertina: da Otto e Mezzo, La7)