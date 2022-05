Nel 2021 il 40% delle attivazioni di nuove PEC è frutto dell’iniziativa di privati cittadini

I dati relativi all'utilizzo della PEC in Italia, anche in vista della possibilità di Domicilio digitale, sono in crescita

In Italia è boom di PEC. Ogni giorno – secondo i dati riportati da AgID (Agenzia per l’Italia digitale) rispetto alle statistiche di utilizzo della PEC – in Italia vengono inviati 7 milioni di messaggi. Nel 2021 sono stati registrati 14 milioni di indirizzi attivi per un totale di 2 miliardi e mezzo di messaggi inviati. Solo nel 2021 – ed è uno dei dati che sorprende di più – l’attivazione di caselle PEC da parte di privati cittadini ha rappresentato il 40% del totale. L’utilizzo della PEC in Italia, quindi, è in decisa espansione e l’andamento non può che proseguire se si considera che, a breve, tutti i cittadini potranno eleggere un proprio domicilio digitale.

PEC in Italia e domicilio digitale: la spinta decisiva

Attualmente siamo ancora nell’ambito in cui la PEC viene utilizzata maggiormente per lavoro (una recente indagine condotta da IDC ha evidenziato come il 98,5% delle Pmi utilizzi la posta certificata in modo continuativo, la metà circa quotidianamente). Se Pubblica Amministrazione e aziende ci sono già dentro in modo evidente, la stessa cosa accadrà ai privati cittadini – che già hanno cominciato il passaggio – dal momento in cui sarà possibile eleggere il proprio domicilio digitale.

Di cosa si tratta? Di un indirizzo virtuale che andrà a sostituire il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione quali, ad esempio, atti, notifiche e avvisi. Il panorama dei servizi PEC, inoltre, va sempre maggiormente diversificandosi con la nascita di servizi che rimangono gratuiti dal momento in cui la casella mail viene utilizzata solo per ricevere messaggi e non per inviarli.

Un esempio è SuperPEC, un servizio di Posta Elettronica Certificata lanciato di recente e autorizzato da AgID che prevede spazio e archivio illimitato attivabile senza pagare un costo fisso mensile (costi di abbonamento mensili o annuali sono solitamente previsti). In un paese che va sempre più verso la necessità dei cittadini di disporre di una PEC anche per le questioni private, è probabile che la risposta da parte del mercato non tardi ad arrivare.