La funzione ricerca nei DM di Twitter è diventata molto più specifica

Si tratta di un aggiornamento che gli smanettoni di Twitter aspettavano sicuramente da un po’. Ora la piattaforma dà la possibilità di scandagliare i DM alla ricerca di specifiche parole digitate. Un salto in avanti non da poco considerato che, finora, le parole digitate nella balla di ricerca si limitavano a restituire risultati relativi ai nomi delle persone o ai nomi delle chat di gruppo. Grazie alla nuova funzione ricerca Twitter, quindi, sarà possibile rintracciare quella conversazione nella quale avete utilizzato una parola specifica.

We know you’ve been waiting for the option to search your DMs…

Now you can use the search bar in your inbox to find specific messages using keywords and names. pic.twitter.com/A41G8Y45QI

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 23, 2022