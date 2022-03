La Russia blocca Google News. L’agenzia russa che controlla le telecomunicazioni e decide del loro eventuale oscuramento, il Roskomnadzor, ha bloccato i servizi di Google News in tutto il territorio russo accusando la piattaforma di dare accesso a contenuti inaffidabili sull’invasione di Putin in Ucraina. Google News è solo l’ultimo grande servizio online che è stato bloccato in Russia in queste settimane.

Leggi anche > La Russia costringe Google a rimuovere oltre 36.000 URL collegati ai servizi VPN

La Russia blocca Google News: un altro passo del paese invasore verso la censura totale di ogni informazione reale sulla guerra

Il Roskomnadzor – Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa, organo della Federazione Russa che monitora le comunicazioni ed il loro eventuale oscuramento, la privacy e le frequenze radio -, interviene ancora una volta. Dopo aver, da ultimo, minacciato la chiusura dell’enciclopedia libera Wikipedia, e dunque portato i russi a scaricare la sua versione offline per smartphone, ma ancor prima limitato numerose piattaforme social per il timore che diffondessero notizie certe dell’invasione in Ucraina – quelle stesse notizie che la propaganda russa sta in ogni modo tentando di celare ai suoi cittadini -, il Servizio Federale limita ora l’accesso al servizio Google News.

Quest’ultimo, infatti, sarebbe accusato dal Roskomnadzor di aver dato accesso ad informazioni «false» sull’«operazione speciale» russa in Ucraina. Secondo una dichiarazione dello stesso, infatti, la decisione sarebbe stata presa su richiesta dell’Ufficio del procuratore generale russo. Nella nota rilasciata si legge che il servizio di notizie online di Google «ha assicurato l’accesso a molte pubblicazioni e materiali contenenti false informazioni sullo sviluppo dell’operazione militare speciale sul territorio ucraino».

Google News è stato, dunque, ritenuto totalmente inaffidabile dal regolatore russo, che quindi ne ha bloccato l’utilizzo nel territorio. Google ha confermato la notizia: l’impossibilità di accedere alla piattaforma da parte degli utenti non dipende da problemi tecnici. La piattaforma, infatti, avrebbe dichiarato a Reuters: «Abbiamo confermato che alcune persone stanno avendo difficoltà ad accedere all’app e al sito web di Google News in Russia e che questa situazione non è dovuta a problemi tecnici da parte nostra». Quindi , l’accesso alla risorsa online news.google.com risulta ora impedito, e ciò significa che all’interno della Federazione Russa, il servizio fornito da Google News non potrà più essere raggiunto se non utilizzando una rete VPN.

Dal 24 febbraio, giorno in cui Putin ha barbaramente invaso la Russia, quest’ultima ha implementato il proprio controllo su dati ed informazioni diffusi dagli utenti sul web, uno degli ultimi «luoghi» in cui è ancora possibile esprimersi «liberamente» e accedere a notizie reali. Solo pochi giorni fa, i social Facebook e Instagram sono stati additati come «estremisti» da un tribunale di Mosca. Anche la possibilità di accedere a Twitter è stata limitata. La scorsa settimana Roskomnadzor ha minacciato di chiudere il servizio di video YouTube fonte, secondo lo stesso, di attività «terroristiche», anche se fino ad ora non c’è stato nessun blocco. In realtà, però, ora si teme che questa minaccia diventi realtà dal momento che la Russia ha chiuso anche Google News. La piattaforma Google, infatti, era già stata invitata dalla Russia a rimuovere da YouTube le limitazioni al canale del Fondo tv e radio, che raccoglie un archivio di filmati legati alla Russia del XX secolo. Che sia arrivato il momento per la Russia di censurare e chiudere anche YouTube?