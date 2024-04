Gli effetti nel mondo offline: sospesi tutti i servizi (anche ritiro referti)

Chiuso per attacco hacker. È praticamente quello che è successo a Synlab, in seguito all’azione di criminali informatici che sono riusciti a rendere inaccessibili le piattaforme digitali di riferimento dell’azienda che opera nel settore della sanità privata. Una delle contromisure che sono state intraprese dal board di Synlab in Italia, infatti, è stato esattamente quello di chiudere i propri centri distribuiti sul nostro territorio, con un inevitabile disagio per i pazienti e per chiunque si fosse rivolto all’azienda nell’ultimo periodo.

LEGGI ANCHE > Cos’è e cosa fa Synlab in Italia

Pazienti Synlab in difficoltà dopo l’attacco hacker

Essendo chiusi i centri, ovviamente, le prenotazioni per le prestazioni mediche da effettuare in sede non possono essere rispettate. E – allo stesso modo – non è possibile accedere ai referti medici (sia quelli più recenti, sia quelli del passato). Nessuna visita può essere effettuata presso i medical center fino a nuovo ordine. E questo porta a riflettere attentamente sugli effetti degli attacchi hacker nel settore sanitario e sull’impatto nelle vite di tutti i giorni dei cittadini che, inconsapevolmente e non direttamente, vengono danneggiati dai criminali informatici.

Sui social network, in corrispondenza della comunicazione sulla pagina ufficiale di Synlab Italia, molti utenti segnalano di aver bisogno di un PAP test prenotato più di un mese fa e che, ovviamente, dovrà essere rimandato. Allo stesso tempo, persone che si sono sottoposte ad analisi particolari e che hanno bisogno urgente dei referti si stanno chiedendo se possa valer la pena rivolgersi a un altro laboratorio per poter avere i risultati nei tempi congrui alle loro esigenze. Queste persone, sempre via social network, vengono contattate privatamente da Synlab che, invece, ha scritto in risposta alle tante segnalazioni: «SYNLAB si scusa per i disagi che stanno derivando dalla situazione sopra descritta e informa che non è in grado attualmente di stabilire quando l’operatività potrà essere ripristinata».