Patrick Zaki ha riavuto indietro il suo account Instagram

Si conclude qui la vicenda Patrick Zaki Instagram: lo studente dell’università di Bologna, dopo aver fatto un appello tramite Twitter – che avevamo raccolto parlandone un paio d’ore dopo la pubblicazione e aiutando nella diffusione -, ha riavuto il suo profilo. Il personaggio di Patrick Zaki è diventato celebre negli ultimi anni per l’ingiusta detenzione in Egitto prima di un processo, che si terrà nei prossimi mesi. Zaki, attualmente, è libero e la sua possibilità di accedere a profili social personali – e magari anche certificati – è fondamentale in un mondo in cui, vista l’altra esposizione mediatica sua e di quanto gli accade – i fake sono dietro ogni angolo. Tanti ne sono già effettivamente nati sulle diverse piattaforme a suo nome: una situazione che va scongiurata in ogni modo, va da sé, considerata la delicata posizione del giovane.

Patrick Zaki Instagram, i ringraziamenti

Just got my @instagram account back full of memories, support and love. special thanks to @liviacolare and all of you . ” Il profilo è tornato ” — Patrickzaki (@patrickzaki1) December 18, 2021

Nella giornata di sabato 19 dicembre, tra i vari contenuti pubblicati, sulla bacheca Twitter di Zaki è comparso un breve messaggio per informare i suoi follower che è riuscito ad avere indietro il suo account: «Ho appena riavuto indietro il mio account Instagram pieno di ricordi, supporto e amore. Un ringraziamento speciale a Livia Iacolare e a tutti voi». Il messaggio si conclude con giusto due parole in italiano, «Il profilo è tornato», per tutti i suoi follower italiani. Dai ringraziamenti si intuisce chiaramente, quindi, che dopo l’appello via Twitter- diffuso da molti giornali italiani negli scorsi due giorni – Zaki sia stato aiutato dall’attuale Entertainment Partnerships Manager Livia Iacolare nell’intercessione con il colosso.