Il Partito Democratico continua la sua ascesa: vince a Bari, Bergamo e Firenze

Dopo il ribaltone alle elezioni europee, anche alle amministrative il Partito Democratico continua a conquistarsi delle vittorie importanti. Sono ormai confermati i risultati di Bari, Bergamo e Firenze dove rispettivamente i sindaci sono Antonio Decaro, Giorgio Gori, Dario Nardella.

Sebbene la Puglia alle Europee abbia abbracciato il partito ti Matteo Salvini, alle comunali Bari segna una vittoria importante per il Partito Democratico, dove è data per certa la riconferma del candidato del Centrosinistra Antonio Decaro con il 69,9%. Il candidato aveva avuto un fortissimo endorsement da Matteo Renzi nelle elezioni del 2014, quando divenne sindaco vincendo al ballottaggio. Stavolta non ha avuto bisogno di grandi nomi sul palco, e si è conquistato la riconferma con un’amministrazione in nome della legalità e del rispetto. «Sono stanco morto, stordito, commosso e felice – scrive Decaro su Facebook – In questo momento non so dirvi altro che grazie, Bari. Grazie baresi».

È ormai ufficiale anche la riconferma del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, anche lui sostenuto dal centrosinistra. Il suo vantaggio contro l’avversario del centro destra Giacomo Stucchi è netto, con un 55,9% contro il 38,5% dello sconfitto che su Facebook ammette di aver perso. «Grazie a tutti per averci provato, per averci creduto, per avermi sostenuto, per aver lavorato in questa campagna elettorale che sapevamo essere molto difficile e in salita essendo partiti solo a fine marzo» ha scritto su Facebook, «Ci abbiamo provato, non ci siamo mai risparmiati» continua nel post Stucchi, «non potevamo fare di più, grazie ancora tutti».

Festeggia anche Dario Nardella, sindaco uscente di Firenze e praticamente riconfermato guidando le preferenze superando il 57%. Una vittoria già al primo turno: «Un risultato clamoroso, la partita è chiusa. Hanno vinto i fiorentini che hanno creduto in questo processo di cambiamento, ha vinto Firenze» aveva commentato già quando le prime proiezioni lo davano sopra al 50%, e da Palazzo Vecchio ha detto che «a Firenze il Pd ha vinto perché ha saputo coniugare il buon governo, l’unità interna. Abbiamo vinto perché non ci siamo fatti influenzare né da padrini politici, né da correnti. È stata premiata la mia autonomia, la mia umiltà e la mia dedizione».

