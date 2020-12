Il parroco che nell’omelia di Natale invitava a bere vino è stato ricoverato per Covid

Il video della sua omelia natalizia è stato condiviso migliaia di volte tra chat e social. Il nome di don Pietro Cesena, parroco Borgotrebbia (in provincia di Piacenza), nel giro di pochi mesi è tornato a essere molto noto. Ora, però, a preoccupare sono le sue condizioni di salute: dopo la messa celebrata la sera del 24 dicembre (quella in cui esortava i fedeli a bere vino perché in Paradiso non fanno entrare gli astemi), il sacerdote è stato ricoverato in ospedale: dopo esser risultato positivo al tampone Sars-CoV-2, gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale.

Il video della sua omelia ha ottenuto migliaia di condivisioni. Durante la messa natalizia, infatti, il parroco Borgotrebbia ha esortato i fedeli così.

«Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si beve il vino». E giù con i fragorosi applausi. Una battuta di spirito che, dunque, ha attirato l’attenzione mediatica di molti italiani.

Parroco Borgotrebbia, dopo l’omelia sul vino è ricoverato per Covid

E la luce dei riflettori, in poche ore, si è spostata sulla figura di don Pietro Cesena. La condivisione sui social di quello spezzone dell’omelia natalizia ha fatto sorridere in molti. Ora, però, c’è ansia per le sue condizioni di salute. All’indomani della celebrazione, infatti, il sacerdote è stato ricoverato in ospedale per un malore. E lì, dopo esser risultato positivo al Coronavirus, gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Tutti i fedeli (e i celebranti) presenti in chiesa la sera del 24, sono stati posti in isolamento in attesa dei controlli.

La messa di aprile

Abbiamo detto che nel giro di pochi mesi il nome del parroco Borgotrebbia è tornato sotto la luce dei riflettori. Nel mese di aprile, infatti, don Pietro Cesena era diventato noto per aver celebrato la messa nonostante i divieti, invitando i fedeli a non pagare le multe. Alla fine lui pagò la sanzione per quella celebrazione non autorizzata. Ora è risultato positivo al Covid, nella speranza di una pronta guarigione.