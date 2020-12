Invece di filmare e rendere virale il video della coppia nuda di Bitonto, bisognava aiutarla

Ha ragione da vendere il sindaco Michele Abbaticchio sull’episodio della coppia nuda a Bitonto. Nel giorno di Natale, due giovani – lui di 23 anni e lei di 21 – hanno attraversato le strade della città pugliese senza indumenti addosso. Lui, in modo particolare, non aveva nemmeno l’intimo, mentre la ragazza era in reggiseno e slip. Una scena che, puntualmente, è stata filmata e documentata dai passanti e che, in pochissimo tempo, ha fatto il giro delle chat e dei social network, fino a essere uno dei contenuti più visti su YouTube delle ultime ore.

Coppia nuda a Bitonto, cosa è successo ieri

Ha ragione da vendere il sindaco di Bitonto perché in un post ci ha ricordato quanto possa essere triste ridere di queste persone che, invece, avrebbero avuto bisogno di aiuto. Consideriamo anche il fatto che la coppia ha una bambina di tre mesi e che, quella scena, si è verificata dopo che i due – evidentemente – erano sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti. L’uomo cingeva la donna alla vita e, secondo i testimoni, quest’ultima stava chiedendo aiuto.

Un aiuto che, però, non è arrivato nell’immediato. I due, prima dell’intervento delle forze dell’ordine (i carabinieri stanno ora indagando per definire le esatte circostanze e le eventuali responsabilità sull’accaduto), sono stati esposti al pubblico ludibrio, attraverso un video girato e postato sui social network. In un giorno in cui era consentito uscire soltanto per motivi di necessità o – attraverso l’autocertificazione – per far visita (in maniera contingentata ai parenti), c’è stato chi, con lo smartphone e con l’autoradio accesa con nonchalance, ha scelto di immortalare la scena e di inviarla ai conoscenti che, tra una portata e l’altra del pranzo di Natale, hanno fatto il resto, diffondendo il video e rendendolo virale.

Coppia nuda a Bitonto, sarebbe stato meglio non ironizzare

Alcune testate, soprattutto locali, non hanno risparmiato – inoltre – l’ironia per descrivere l’accaduto. Nei loro titoli hanno usato le espressioni «come un set a luci rosse» (La Gazzetta del Mezzogiorno), «passeggiata natalizia senza veli» (BariToday), «da zona rossa a zona a luci rosse» (Leccesette), che altro non hanno fatto che aumentare il presunto effetto “grottesco” della vicenda.

«Cari amici – ha spiegato invece il sindaco di Bitonto -, credo sia preferibile non ironizzare su quanto accaduto stamane, prima di conoscere la storia sociale e umana sottesa a certi, pur riprovevoli, comportamenti. Credetemi sulla parola perché non posso aggiungere altro: non c’è niente da ridere». Il sindaco ha fatto riferimento all’intervento dei servizi sociali del comune di Bitonto e del relativo interessamento del tribunale dei minori. Perché la situazione di disagio è evidente, perché le richieste d’aiuto della donna erano ben distinte e perché chi li ha incrociati sulla strada, prima di aiutarli, ha pensato bene di esporre la coppia alla gogna dei social network. Sempre più voyeurista, sempre più affamata di contenuti morbosi. Sempre meno responsabile nella condivisione di contenuti.