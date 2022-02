Perché stupirsi del fatto che Papa Francesco da Fazio non era in diretta?

Perché fare titoloni sul fatto che l’intervista “in diretta” di Papa Francesco da Fazio in realtà non fosse in diretta? Del resto nessuno l’aveva mai posta in questi termini. Nello spot del momento televisivo – che abbiamo imparato a conoscere negli spazi pubblicitari del Festival di Sanremo – non si accenna minimamente alla possibilità che il papa fosse in diretta. Né tantomeno lo ha fatto Fabio Fazio negli spazi che sono stati concessi al giornalista al Tg1 e al Tg3. Anzi, per diversi giorni c’era stata una certa attesa perché dal messaggio promozionale non si accennava nemmeno a una eventuale presenza del Santo Padre in studio. L’intervista di Fabio Fazio a papa Bergoglio è stata registrata nel pomeriggio di domenica 6 febbraio circa tre ore prima l’effettiva messa in onda del contenuto.

Papa Francesco da Fazio non era in diretta

Eppure, Dagospia ha dato molta enfasi al fatto che il papa non fosse in diretta, sezionando le immagini e andando a pescare quella in cui si vede l’orologio del Santo Padre che puntava sulle 17.00 e sulle 17.30 (nell’ambito della stessa risposta, segnale inequivocabile che c’erano stati dei tagli e un editing successivo). Il titolo scelto dalla testata di Roberto D’Agostino è stato: La prima intervista in diretta a un pontefice nella storia? Non era in diretta, ma registrata e lavorata.

Ma nel corso della serata di ieri, c’erano stati anche altri indizi sul fatto che l’intervista fosse registrata. Il giornalista di Tv Blog aveva già evidenziato come la registrazione sia stata terminata un minuto prima delle 18, cogliendo questo dettaglio sul maxischermo presente in sala:

La registrazione dell’intervista a Papa Francesco terminata prima delle 18. #CTCF pic.twitter.com/Un0Eu1HNbU — LALLERO (@see_lallero) February 6, 2022

Non c’è nulla di male nel proporre un’intervista esclusiva a Papa Francesco registrandola prima della messa in onda. Spesso Fabio Fazio, per andare incontro agli ospiti più celebri che ha intervistato nel corso della sua carriera per Che Tempo Che Fa, ha registrato le sue interviste. Si tratta di un privilegio concesso a nomi di primissimo livello e di primissimo piano. Papa Francesco, ovviamente, rientra in questa lista. Del resto, Fabio Fazio è stato il primo conduttore di un talk show televisivo ad avere l’onore di poter intervistare il papa e di proporre questa intervista all’interno della sua trasmissione. Non si capisce il clamore intorno al fatto che questa intervista non fosse stata condotta in real time.