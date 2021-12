La tv che ha annunciato la morte del Papa nel giorno di Natale

Un clamoroso errore ha investito Kylie Pentelow di ITV News, giornalista e speaker di una famosa emittente indipendente britannica che opera sin dagli anni Sessanta. La morte del Papa annunciata in diretta, per sbaglio, proprio nel giorno di Natale. Un errore che può essere facilmente derubricato a disattenzione o a una gaffe dovuta alla normale tensione della diretta, ma che – per come è avvenuto e per l’effetto che ha avuto sui social network – è stato abbastanza paradossale.

Morte del Papa annunciata in tv su ITV News

Mentre si stava parlando del messaggio del Papa durante la benedizione Urbi et Orbi del 25 dicembre in piazza San Pietro, in cui invitava i potenti del mondo a dotare di vaccini anche i Paesi più poveri, in modo tale da poter uscire in fretta dalla pandemia, la giornalista di ITV News si è fatta scappare un His death was announced – “La sua morte è stata annunciata” – prima di rendersi conto dell’errore e proseguire con il notiziario senza fare una piega. Un caso piuttosto particolare, dovuto probabilmente alla sovrapposizione di due testi legati a due notizie differenti.

La giornalista, subito dopo essersi resa conto dell’errore, si è scusata in diretta.