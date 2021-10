Il prete che va in tv a debunkare la bufala dei feti nei vaccini

Cristiani che si celano dietro la bufala dei feti nei vaccini per non sottoporsi all’immunizzazione contro il Covid. Succede in Italia, ma anche nel resto del Mondo. Perché le fake news hanno condizionato – a livello globale – la campagna di vaccinazione e alcune di queste hanno fatto proseliti. Anche negli Stati Uniti la situazione non è diversa rispetto al Bel Paese e, per cercare di mettere la parola fine su questa assurda narrazione (molto in voga tra chat e social) è dovuto scendere in campo anche un noto reverendo cattolico.

LEGGI ANCHE > Bufala feti abortiti nel vaccino versione pro: Don Paolo di Cesena e le «donne assoldate per farsi ingravidare»

Intervenuto in diretta, ai microfoni della CNN, il reverendo Edward Beck ha chiesto a tutti di vaccinarsi e non credere alle fake news che hanno raccontato una versione artefatta della campagna di immunizzazione: «A me è capitato di parlare con persone che chiedono l’esenzione religiosa. La ragione principale dietro questa ricerca è che, secondo loro, le cellule provengono da feti abortiti e loro non vogliono che vengano iniettate nel loro corpo. Si tratta di persone che si dicono contrarie all’aborto, quindi non vogliono il vaccino. Beh, queste persone non sono informate e tutto ciò non è corretto».

Feti nei vaccini, la bufala smentita da un reverendo in tv

Una testimonianza che va di pari passo con quello che abbiamo già raccontato nel corso degli scorsi mesi: la bufala dei feti nei vaccini anti-Covid ha condizionato una parte (anche consistente) della campagna di immunizzazione. In particolare quella dei “fedeli” di religione cattolica, fomentati anche da alcune personalità del mondo ecclesiastico che, dal loro pulpito (fisico) hanno propinato questa fake news durante le celebrazioni. E il reverendo Edward Beck ricorda a tutti di seguire l’esempio e le parole del Pontefice: «Quindi, prima di tutto, la persona deve chiedersi cosa sta insegnando la Chiesa su questo? Come ha appena detto, Papa Francesco sta ribadendo di sottoporsi al vaccino. La posizione ufficiale della Chiesa è che dovresti essere vaccinato». Amen.

(foto e video: da CNN)