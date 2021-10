Il sequestro di due canali Telegram dove si spacciavano green pass falsi

Si chiude l’attività di ‘Green Bypass 2.0’ e ‘Vendita Green Pass autentico’ su Telegram. In questi due canali Telegram – come del resto anche in altre piattaforme (abbiamo documentato la vendita di green pass falsi diverse volte, in un caso anche con un ricatto agli acquirenti) – si effettuava un vero e proprio spaccio di false certificazioni verdi: gli utenti potevano ricevere un QR Code da esibire in locali pubblici (e – da oggi, 15 ottobre – anche nei luoghi di lavoro), anche senza aver effettuato alcuna vaccinazione o essersi sottoposti ad alcun tampone.

Green pass falsi Telegram, la postale di Catania esegue due sequestri

‘Green Bypass 2.0’ e ‘Vendita Green Pass autentico’, oggi, sono stati oscurati su Telegram, in seguito all’intervento della polizia postale di Catania. All’interno dei canali erano iscritti rispettivamente 5.200 e oltre 120 utenti. I venditori distribuivano false certificazioni verdi dietro compenso, un corrispettivo di 250 euro in criptovaluta.

Al momento, sono state identificate due persone, che sono state sottoposte a perquisizioni e che si sono viste sequestrare smartphone e altri materiali informatici. Abbiamo sempre avuto modo di sottolineare come alcune attività realizzate anche in buona fede dai cittadini (mostrare la propria certificazione verde sui social network, esibirla davanti alle telecamere dei giornalisti) potevano rappresentare delle agevolazioni per tutti coloro che – in questi giorni – hanno provato a falsificare e rivendere la certificazione falsa. Si ricorda che il controllo del green pass è sempre accompagnato dall’indicazione delle generalità della persona e che, laddove non ci sia coincidenza tra i dati sulla certificazione verde e quelli sui documenti di identità, si incorre comunque nell’illecito.

La notizia arriva nel giorno in cui le certificazioni verdi saranno controllate anche all’ingresso dei luoghi di lavoro, sia nella pubblica amministrazione, sia nel settore privato. Una notizia, quella dell’azione della polizia postale di Catania contro i due canali Telegram, dal valore altamente simbolico.