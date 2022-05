Lo strano caso della pagina Wikipedia di Paolo Di Canio

Nell’ultimo periodo ci siamo trovati più volte a spiegare le dinamiche attorno a cui si innesca l’intero funzionamento della più famosa enciclopedia partecipativa online. Abbiamo spiegato come i contribuiti arrivino direttamente dagli utenti che possono modificare i lemmi citando fonti. Poi, in casi molto controversi e di stretta attualità (soprattutto quando una determinata pagina diventa oggetto di continue e ripetute modifiche nel giro di un ristretto lasso di tempo), arriva il pronto intervento da parte dei moderatori. Così è successo anche alla pagina di Paolo Di Canio su Wikipedia, ma rispetto a quanto accaduto nel recente passato ci sono alcune differenze.

Partiamo, però, dal contesto storico. L’ex calciatore della Lazio, immediatamente dopo la vittoria della Roma contro i norvegesi del Bodø/Glimt nei quarti di finale della prima edizione della UEFA Europa Conference League, si era lasciato andare in una considerazione – sugli schermi di SkySport – che non era piaciuta ai tifosi giallorossi. Aveva, di fatto, provato a spegnere gli entusiasmi per quel successo definendo i calciatori norvegesi «una squadra di salmonari».

Di Canio contro la Roma e Mourinho dopo la vittoria nei quarti di finale della Conference League contro il Bodo/Glimt pic.twitter.com/TP2evujLL6 — Ref Ref (@RefRef62623343) April 17, 2022

Ma questo è solo il dessert. Perché nel recente passato aveva anche parlato dell’allenatore del club giallorosso, José Mourinho, definendolo un tecnico «finito». Valutazione più o meno contestabile, acuite dalla fede mai nascosta di Paolo Di Canio, da sempre tifoso della Lazio. E dopo la vittoria sul Leicester e la qualificazione alla finale di Europa Conference League, i tifosi della Roma hanno provato a restituire pan per focaccia. E hanno provato a farlo utilizzando la rete.

Paolo Di Canio Wikipedia, le modifiche alla pagina

Perché il giorno dopo la conquista della finale (che la Roma giocherà a Tirana il prossimo 25 maggio contro gli olandesi del Feyenoord), alcuni utenti hanno deciso di prendere di mira la pagina Paolo Di Canio Wikipedia. Queste sono alcune testimonianze della modifiche.

Alle 14.40 di venerdì 6 maggio, infatti, è stata online per qualche minuto la versione che iniziava così: «Paolo Di Canio (Roma, 9 luglio 1968) è un commentatore televisivo ed ex attaccante italiano, di ruolo attaccantee dal 5/5/2022 vive attaccato a un gigantesco caz*o». Qualche istante dopo – come si evince dalla cronologia delle modifiche – tutto è stato corretto tornando alla versione originale.

Ma questo non ha fermato alcuni utenti che, nel corso dello stesso pomeriggio, hanno provato nuovamente a modificare la pagina Paolo Di Canio Wikipedia.

C’è chi ha aggiunto ad attività il termine «pagliaccio» e chi alla descrizione dell’immagine che accompagna quella pagina la definizione «sbiadito fascista», facendo riferimento a un soprannome che i romanisti danno ai laziali (“sbiaditi”) e al fatto che l’ex calciatore non abbia mai nascosto (portando simboli anche sulla sua pelle attraverso tatuaggi, ma anche con gesti sotto la Curva Nord in alcune occasioni) la sua “nostalgia” per quel ventennio fascista che non ha mai vissuto.

Alcuni precedenti

Tutte queste modifiche, occorre dirlo, sono state prontamente cancellate grazie al pronto intervento dei moderatori dell’enciclopedia partecipativa online. Quindi, tutto nella norma. Ma ci sono alcuni casi precedenti che mostrano come Wikipedia avrebbe potuto prendere anche altre decisioni. Nel recente passato, infatti, abbiamo visto come l’enciclopedia online abbia scelto – per esempio – di bloccare la pagina su Alessandro Orsini per via di modifiche prive di fonti. Un caso analogo, seppur con modalità differenti, era stata bloccata la possibilità di apportare modifiche al lemma dedicato al Rogo di Odessa. Due casi in cui l’enciclopedia online ha deciso di sospendere temporaneamente le modifiche, in attesa di concludere dibattiti e confronti interni, anche con gli utenti attraverso gli appositi moduli di discussione. E un qualcosa di simile sta accadendo in questi giorni attorno alla pagina Wikipedia di Fabrizio Rondolino.

Nei giorni scorsi, infatti, il giornalista e scrittore si era reso di un post su Twitter in cui aveva pubblicato l’elenco dei relatori che hanno partecipato all’evento organizzato a Roma da Michele Santoro. E li aveva etichettati così.

Spero che gli interessati dalla diffamazione di rondolino abbiano già attivato i loro avvocati.

E voi che puntate i vostri fucili sempre e solo verso i nemici dei vostri amici tutti zitti, mi raccomando.

Mai un sussulto di dignità.

Vergogna. pic.twitter.com/oxmujptmPn — Cristina Correani (@Moonlightshad1) May 4, 2022

Il tweet è rimasto online per alcune ore e dopo le polemiche non è stato solamente cancellato il post, ma l’autore ha cancellato in toto il suo profilo. E ora su Wikipedia la sua pagina non è più accessibile (bloccate e oscurata) per via di un rischio di una controversia legale. Si tratta, ovviamente, di casi (in particolare quelli Orsini e Rogo di Odessa) differenti rispetto alla pagina di Paolo Di Canio (anche per importanza storica e stretta attualità), ma non è chiara la ratio che porta i moderatori della piattaforma a decidere quali pagine bloccare dalle modifiche e quali no.

