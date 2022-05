Wikipedia non accetterà più donazioni di criptovalute. Ecco perché

Wikipedia interrompe le donazioni di criptovalute. Ieri, l’Enciclopedia Libera senza scopo di lucro, ha annunciato che non accetterà più donazioni di criptovalute. Perché? La decisione interviene dopo un periodo di discussione di tre mesi causato dalla richiesta di interrompere l’accettazione di criptovalute da parte della comunità Wiki. La prima a riferire la notizia è Molly White, editor della piattaforma da molto tempo, che tramite il suo profilo Twitter annuncia la decisione di Wikipedia di interrompere le donazioni di criptovalute.

Wikipedia interrompe le donazioni di criptovalute: che cosa è successo

Nell’aggiornamento dell’organizzazione, si legge: «la Wikimedia Foundation ha deciso di interrompere l’accettazione diretta della criptovaluta come mezzo di donazione. Abbiamo iniziato la nostra accettazione diretta della criptovaluta nel 2014 sulla base delle richieste dei nostri volontari e delle comunità di donatori. Stiamo prendendo questa decisione sulla base dei recenti feedback di quelle stesse comunità». L’Enciclopedia Libera ha dichiarato che chiuderà il suo account con Bitpay, il fornitore di servizi di pagamento crittografico impiegato da Wikimedia per raccogliere donazioni di criptovaluta. Molly White, editor di Wikipedia da molto tempo, ha twittato che: «la Wikimedia Foundation ha deciso di smettere di accettare donazioni di criptovalute. La decisione è stata presa sulla base di una richiesta della comunità secondo cui il WMF non accetta più donazioni in criptovalute, che è uscita da una discussione durata tre mesi che si è conclusa all’inizio di questo mese».

