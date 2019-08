Pamela Prati abbandona Pamela Prati: «Da oggi torno a essere Paola»

Le ultime vicende che l’hanno vista protagonista l’hanno riportata sulla cresta dell’onda del gossip. Ma l’epilogo della storia non è stato dei migliori per lei che, alla fine, ha concluso il tutto con una brutta figura di cui è stata vittima e protagonista. Ora Pamela Prati ha deciso di dare un taglio netto con il passato. E lo fa a partire dal suo nome che non sarà più quell’arte che l’ha resa famosa, ma quello di battesimo: Paola Pireddu. La showgirl sarda riparte dalle origini dopo il caso Mark Caltagirone.

«Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi – ha detto Pamela Prati, anzi Paola Pireddu, nella sua intervista al settimanale Oggi -. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera».

Pamela Prati torna a essere Paola Pireddu

Le pagine delle riviste patinate e delle trasmissioni di gossip sono tornate a occuparsi di lei nei mesi scorsi, dopo la storia del matrimonio con Mark Caltagirone, quell’uomo che non è mai esisto. E Paola Pireddu – alias Pamela Prati – è finita nel turbillon mediatico. Ma le persone non si sono accanite contro di lei: «La gente mi comprende. Bisogna distinguere la tv, i social che sono irreali, dalla vita vera – ha proseguito nella sua intervista a Oggi -. E la mia vita è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata».

Il film sulla sua storia

Nel futuro prossimo di Pamela Prati – Paole Pireddu – c’è l’idea di realizzare un film sulla sua storia. Sta girando l’Italia alla ricerca della location adatta per il suo racconto e ha confessato di esser stata corteggiata anche da Sky e Netflix. E la protagonista di questa pellicola sarà proprio lei, in carne e ossa.

