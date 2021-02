La pagina Facebook di Mario Draghi che non è di Mario Draghi

Le foto ufficiali prese dal giorno del giuramento e dalla prima comunicazione alla stampa dopo aver sciolto la riserva e aver accettato l’incarico dato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I riferimenti ai siti istituzionali del governo e qualche citazione sparsa recuperata da take di agenzia, articoli di giornale e indiscrezioni. Il 13 febbraio scorso è comparsa la pagina Facebook Mario Draghi, ma – ovviamente – si tratta di un fake. E non solo perché manca la famosa ‘spunta blu’ che segnala un profilo certificato, ma anche perché il Presidente del Consiglio non ha alcun riferimento social.

La pagina Facebook Mario Draghi ha fatto la sua apparizione lo scorso 13 febbraio con questa fotografia.

Esattamente 24 ore dopo esser tornato al Quirinale, aver sciolto la riserva sull’incarico e aver annunciato – prima a Mattarella e poi agli italiani dalla sala stampa – la lista dei ministri scelti. Poi, dopo aver aggiornato le foto di copertina, ecco il primo messaggio.

Profilo Facebook Mario Draghi, ma si tratta di un falso

Sembra avere, dunque, tutti i crismi dell’ufficialità. E a sostegno di questa tesi c’è anche la descrizione pubblicata nella sezione ‘informazioni’ della pagina Facebook Mario Draghi.

«Mario Draghi è un economista, accademico, banchiere dirigente pubblico e politico italiano, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 13 febbraio 2021», si legge. Con tanto di link al sito ufficiale del governo.

Ma, come detto, non si tratta di una pagina ufficiale. Per il momento, a meno di due settimane dalla sua nascita, la pagina non ha attirato una grande attenzione sui social. Al momento, giovedì 25 febbraio (ore 9.30) si contano 800 fan e 842 persone che seguono la pagina. E, nonostante i numeri siano abbastanza ridotti, ci sono post con molti commenti e condivisioni. Ma ripetiamo: non si tratta della pagina Facebook ufficiale del Presidente del Consiglio che, come più volte ripetuto in tutte le salse, non utilizzerà le piattaforme per social per le sue comunicazioni.