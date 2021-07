Se le pagelle «inglesi» del Corriere della Sera sembrano un casellario giudiziale

Le pagelle degli inglesi

Oggettività, rispetto e cautela. Tutto il contrario si può dire delle pagelle che il giornalista del Corriere della Sera ha dedicato agli avversari inglesi. Non entriamo nel merito dei voti, poiché non di nostra competenza, ma se l’articolo si fosse fermato a quelli ciò che stiamo per dirvi non avrebbe senso di esistere. I giudizi sono quelli che lasciano più perplessi. Si leggono fatti e circostanze non soltanto appartenenti alla sfera strettamente privata dei giocatori, ma anche a fatti non propriamente corretti, come la vicenda secondo cui Trippier avrebbe preso «80 mila euro e 10 di turni di multa per aver puntato sul suo passaggio dal Tottenham all’Atletico». Secondo quanto riscontrato nel corso delle indagini, infatti, non fu lui in prima persona a scommettere, ma fu punito per aver passato delle informazioni ad un amico.

Ma questo è il commento più cortese del giornalista. Infatti, in altri giudizi si fa riferimento ad un pregresso percorso psicologico di Pickford.

Poi si passa a una condanna per aggressione a 21 mesi per Maguire. Ma questo è solo l’inizio, visto che Rice viene catalogato come «unico inglese astemio». Poi il punto più basso con i complimenti che Phillips dovrebbe ricevere dal padre mediante una chiamata dal carcere.

Ma il Corriere della Sera ha affidato le pagelle inglesi a Piercamillo Davigo? pic.twitter.com/QS9J3PzlxJ — Luciano Capone (@lucianocapone) July 12, 2021

Il web naturalmente si è scatenato e, in particolare, sotto il tweet di Luciano Capone, si leggono numerosi commenti colmi di indignazione. Indignazione alla quale ci accodiamo, perché giudizi talmente spiacevoli non rendono onore né alla sportività del calcio né al giornalismo italiano.