Dopo quella di Immobile, diventa virale la “resurrezione” di Kane | VIDEO

Ciro Immobile ha fatto scuola e il miglior attaccante d’Inghilterra ha deciso di imitarlo nella finale di Euro 2020. E così, dopo quanto accaduto durante il quarto di finale che ha visto la nostra Nazionale sconfiggere il Belgio, la resurrezione Kane diventa il nuovo meme vivente che racconta una pagina alternativa di questa finale vinta dagli azzurri. Il fortissimo centravanti del Tottenham (che la prossima stagione potrebbe optare per una nuova avventura calcistica), infatti, ha avuto la stessa identica reazione avuta dall’attaccante della Lazio al gol di Barella.

Quell’atteggiamento di Ciro Immobile era stato fonte di una fortissima ironia, ma aveva attirato molte critiche, non solo in Italia, ma anche in Inghilterra. Peccato che i tifosi inglesi (dopo le polemiche per il “tuffo” di Sterling che ha regalato, di fatto, la vittoria in semifinale contro la Danimarca) ora dovranno guardare ancor di più in casa loro prima di accusare gli altri. Perché il video della resurrezione Kane, come accadde per quello dell’attaccante campano dell’Italia, è diventato virale.

Mind immobile was slated for feigning injury? #ita #eng what an amazing recovery from Harry Kane eh…. #Euro2020Final 🙈 pic.twitter.com/2MoUgEjCTd — Dougie G 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@DougieGunner) July 11, 2021

Resurrezione Kane, l’attaccante inglese “imita” Immobile

Il centravanti ha subito un violento impatto, frutto di un contrasto fisico con Giorgio Chiellini. Ed è in quel momento che è rimasto a terra toccandosi la testa. Poi, però, quel pallone che sembrava esser perso è tornato tra i piedi dei calciatori britannici ed è lì che si assiste al “miracolo”: Harry Kane si rialza come se nulla fosse per tentare di partecipare all’offensiva inglese. Insomma, un qualcosa di molto simile a quanto accaduto a Ciro Immobile che, dopo esser rimasto per alcuni secondi a terra nell’area del Belgio, si è prontamente rialzato per andare ad esultare dopo la rete realizzata dal suo compagno di squadra. Tu chiamali, se vuoi, “miracoli”.