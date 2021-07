I 233mila italiani che hanno preferito Massimo Boldi alla vittoria della Nazionale

C’è chi dice no al fascino della Nazionale e preferisce ammirare, per l’ennesima volta, le prodezze cinematografiche di Massimo Boldi. Gli ascolti tv 11 luglio hanno premiato – e non di poco – la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra e la conquista del secondo Campionato europeo della sua storia. Tra la diretta su RaiUno e quella trasmessa su Sky, infatti, oltre 20 milioni di appassionati (e non) hanno seguito per tutti i 120 minuti (più rigori) l’impresa degli uomini del cittì Roberto Mancini. Un successo (almeno quello televisivo) inevitabile, ma c’è anche quello zoccolo duro che ha deciso di non cedere al fascino della Coppa optando per altri canali.

Tra primo tempo, secondo, tempi supplementari e calci di rigore, gli ascolti tv 11 luglio hanno visto oltre 18 milioni 172mila spettatori collegati solamente su RaiUno. Uno share elevatissimo, pari al 73.7%. A questo macro-dato si aggiungono i numeri dei telespettatori collegati su Sky per seguire la diretta della finale commentata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi: 1 milione 720mila. Il totale parla di 20 milioni 588mila tifosi che hanno seguito la nostra Nazionale trionfante in quel di Wembley, per uno share 83,5%. Insomma, quasi la totalità del pubblico collegato da casa. Ma c’è chi ha detto no.

Ascolti tv 11 luglio, vince la Nazionale ma c’è chi ama Boldi

Perché il resto della popolazione ha scelto di non seguire la vittoria dell’Italia. Se molti erano in piazza davanti a un maxi-schermo (o riuniti in locali o nelle case) a vedere la partita, altri hanno preferito optare per altro. Ci sono 388mila persona che hanno scelto di di guardare il film di Stephen Frears “Vittoria e Adbul” su Canale 5; 366mila collegati su RaiDue per “Amore, Cucina e Curry“. E poi, a sorpresa, ben 233mila italiani hanno scelto Massimo Boldi: su ItaliaUno, infatti, in molti (pochi rispetto al totale, ma comunque resta un numero più che simbolico) hanno visto – per l’ennesima volta – la replica de “La Fidanzata di papà“, con l’attore lombardo, Simona Ventura, Biagio Izzo ed Enzo Salvi. Insomma, un cinepanettone estivo. De gustibus.