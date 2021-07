La grafica di Poste Italiane identica a quella di Royal Mail, ma c’è un perché

In molti lo stanno facendo notare in rete la grafica di Poste Italiane pressoché identica a quella pubblicata da Royal Mail poco dopo il termine del match e, effettivamente, il confronto tra gli orari di pubblicazione delle due card su Twitter non lascia spazio a dubbi. Poste Italiane ha spudoratamente copiato l’idea dei creativi di Royal Mail – la più importante azienda postale della Gran Bretagna -. L’ottima idea autoironica di chi lavora per Royal Mail è stata copiata in tutto e per tutto, compreso il logo di Poste messo esattamente dove Daily Mail ha posizionato il suo. Le due card sono talmente simili che verrebbe quasi da pensare che la grafica Royal Mail copiata da Poste possa essere stata programmata.

Quella di oggi non è la prima iniziativa di Poste Italiane a sostegno dell’avventura azzurra in Europa. È evidente dalla facciata della sede centrale di Roma in zona Eur, dove svettano i volti dei dipendenti a comporre il tricolore.

Euro 2020, Poste Italiane copia spudoratamente la grafica del Royal Mail

Gli inglesi hanno iniziato a esultare, a coniare hashtag e a farsi tatuaggi un po’ troppo presto: la coppa ce la portiamo a Roma, come abbiamo realizzato ieri sera dopo l’ultimo rigore parato da Donnrumma. Noi la coppa e loro la creatività per le grafiche pubblicitarie, comunque, visto queste due card di Royal Mail e Poste Italiane che stanno facendo il giro del web. Orari di pubblicazione: la grafica sul profilo ufficiale del Daily Mail è stata pubblicata alle 11.57, poco dopo la sconfitta dell’Inghilterra; quella di Poste Italiane porta, su Twitter, l’orario 00.24 di pubblicazione.

In rete la grafica è stata accolta in alcuni casi col dubbio che si trattasse di una copia ma, alla fine, è emerso come dietro questa azione ci fosse il preciso intento di Poste di fare ironia sull’autoironia del post del servizio analogo in Gran Bretagna. Missione compiuta.