Euro 2020, Mancini come Braveheart: la Scozia tifa Italia

Domenica 11 luglio i tifosi dell’Italia allenata da Roberto Mancini saranno in netta minoranza a Wembley, ma gli azzurri potranno contare sul sostegno anche di un’altra nazione, la Scozia, acerrima rivale dell’Inghilterra, che si è già apertamente schierata in vista della finale di Euro 2020. Dopo aver imposto all’Inghilterra l’unico stop in questa edizione itinerante del torneo, un pari senza reti nella seconda giornata del gruppo D, gli scozzesi ora sperano di non veder trionfare i rivali inglesi.

LEGGI ANCHE –> Euro2020, Barella segna e fa ‘risorgere’ Immobile: i meme virali su Twitter

Non solo sui social è in corso una mobilitazione di massa per inviare messaggi di auguri e sostegno a Jorginho e compagni, ma sono scesi in campo anche i principali quotidiani scozzesi, come ‘The National’ che ha dedicato la sua prima pagina all’immagine di Roberto Mancini in versione Braveheart, come Mel Gibson nella celeberrima pellicola, con il volto dipinto di blue e bianco, i colori della Scozia. Più che esplicito il titolo che risuona come una supplica: “Salvaci Roberto, sei la nostra… speranza finale!”. Un’apertura seguita da un sottotitolo esplicativo: “Non potremmo sopportare che ce la menino per altri 55 anni”.

Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con Mancini-Braveheart contro l’Inghilterra.#EURO2020 pic.twitter.com/NfeBVxZzU2 — Antonello Guerrera (@antoguerrera) July 9, 2021

Anche il ‘Daily Record’ sta con gli Azzurri, e lo fa tramite un invito rivolto ai suoi lettori: “Domenica Peroni e Pizza”.

Intanto cresce la visibilità di Federico Chiesa sui media. Dopo i gol decisivi nei quarti di finale con l’Austria e in semifinale contro la Spagna, è l’azzurro che in queste ultime fasi di Euro 2020 ha guadagnato più visibilità sui mezzi di informazione italiani: è quanto emerge dal monitoraggio su oltre 1.500 fonti informative fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog svolto da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha analizzato qual è stata, dall’11 giugno (giorno dell’inaugurazione) all’8 luglio, la visibilità sui media dei calciatori e dei tecnici impegnati nella manifestazione. Se il ct degli azzurri Roberto Mancini è ancora il dominatore incontrastato sui mezzi di informazione italiani (15.995 citazioni), Chiesa, sesto al termine della fase a gironi nella classifica stilata da Mediamonitor.it, alla vigilia della finale è salito in seconda posizione (6.697), scalzando l’attaccante della Lazio Ciro Immobile (6.185).

[CREDIT PHOTO: TWITTER/THE NATIONAL]