Il post di Amazon Italia per celebrare la vittoria degli azzurri è vero al 100%

Dopo l’ironia di Poste Italiane – bellamente copiata da una grafica di Royal Mail – arriva anche quella di Amazon Italia. Creativi e social media manager si sono dati da fare per produrre una grafica che non avrebbe potuto essere più azzeccata di così, visto l’atteggiamento degli inglesi negli scorsi giorni. It’s coming home era il motto, divenuto anche hashtag, per fare riferimento a una coppa – e, più in generale, allo sport del calcio – che sarebbe dovuta tornare a casa ma che non arriverà a destinazione. Da qui può nascere un’infinta serie di slogan ironici sulla mancata spedizione e quello di Amazon sicuramente non poteva mancare.

Amazon Italia e «l’indirizzo di spedizione non più disponibile»



Come segnala anche Bufale.net, l’immagine ironica che può facilmente sembrare un fake ad opera di qualche gioioso tifoso è opera di Amazon Italia e viene dai suoi profili social ufficiali. L’entusiasmo per il post di Amazon Italia sulla vittoria degli azzurri e palese nelle interazioni del post, pubblicato appena un paio di ore dopo la vittoria: le condivisioni sono già quasi a quota 8 mila, le reaction superano le 17 mila e nei commenti gli apprezzamenti si sprecano da «Date una medaglia al social media manager» a «Ci sono restrizioni per le Isole» – con tanto di risposta di Amazon in molti casi -.

Senza dubbio una scelta celebrate e gradita, quella di Amazon Italia, che anche rispondendo ai commenti più divertenti dà maggiore visibilità al post in questione. Molto probabilmente le battute più belle tra questi commenti con le relative risposte del colosso verranno screenshottate e le vedremo ancora in rete nei prossimi giorni. Ogni azienda italiana sta scegliendo di festeggiare a modo suo, quindi, e non c’è dubbio che Amazon accrescerà ulteriormente la sua popolarità grazie a questo post sulla vittoria della nazionale italiana.