Orsini dà l’addio al Messaggero e si scusa con i lettori che si sono abbonati per i suoi articoli

Il professor Alessandro Orsini, sulle cui opinioni si è sollevato un dibattito in seguito alle sue presenze televisive a Piazzapulita (ma anche in alcuni talk-show della Rai), ha annunciato di aver lasciato il Messaggero, il quotidiano per il quale scriveva e realizzava analisi geopolitiche. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, rammaricandosi e scusandosi «con tutti coloro che avevano sottoscritto un abbonamento soltanto per leggere i miei articoli».

L’annuncio di Alessandro Orsini sulla sua collaborazione con Il Messaggero

Le posizioni di Orsini sulla guerra in Ucraina sono note: pur condannando l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riflettuto sul ruolo che ha avuto la NATO all’interno dell’intera vicenda e sulla mancanza, a suo modo di vedere, di una risposta adeguata da parte dell’Unione Europea. In seguito a queste opinioni, il dibattito sui social network – non soltanto il chiacchiericcio degli utenti, ma anche quello di esperti di comunicazione e di analisi dei media – è stato molto pronunciato e ha portato lo stesso professore Orsini a definirsi vittima di «una virulenta campagna diffamatoria contro di me fatta di fake news».

In ogni caso, in quest’ulitmo post, il docente della LUISS (l’università, nei giorni scorsi, aveva preso le distanze dalle sue posizioni, sostenendo che queste ultime fossero da intendersi come assolutamente personali) ha spiegato che, dopo aver lasciato il Messaggero, verrà ospitato su un altro quotidiano italiano, di cui non ha fatto il nome. Nel frattempo, le sue presenze in televisione, almeno per il momento, sembrano confermate e anche questa sera sarà ospite di Piazzapulita.