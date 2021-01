I media spagnoli che hanno rilanciato l’operazione per Papa Francesco

Tutto è partito da una notizia pubblicata dall’edizione online di una rivista spagnola che si occupa di affari vaticani: nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un’urgente e delicata operazione Papa Francesco per porre fine alle sue problematiche dovute a quella fastidiosa e dolorosa sciatalgia che attanaglia da mesi il Pontefice. Un’informazione ripresa dai quotidiani di tutto il mondo che, però, non trova conferme a San Pietro e dintorni. Anzi, per il momento le fonti vaticane smentiscono questa ipotesi e parlano solamente di una dieta che il Santo Padre dovrà seguire per ridurre il suo peso e gravare meno sull’anca infiammata.

Tutto era partito dalla rivista spagnola Vida Nueva che si occupa, in primis, di argomenti che riguardano la Chiesa e il Vaticano. Un articolo che, in realtà, è ricco di condizionali, ipotesi, interrogativi e ricostruzioni delle ultime apparizioni mancare da Papa Francesco proprio a causa dell’intenso dolore provocato dalla sua sciatalgia. Ma nulla di accertato e verificato, come spiega Bufale.net.

Operazione Papa Francesco, dal Vaticano solo smentite

La rivista spagnola dice molte cose esatte: l’ultima assenza di Bergoglio risale a lunedì scorso, quando il suo posto nella celebrazione dei vespri nella Basilica di San Paolo è stato preso dal cardinale Koch. Il giorno prima un’altra defezione nella messa in occasione della Giornata della Parola celebrata a San Pietro. E, prima ancora, l’assenza al Te Deum. Ma, come spiega Il Messaggero, dal Vaticano smentiscono l’ipotesi di un’operazione imminente.

La sciatalgia e la dieta

Le fonti interne al Vaticano citate dal quotidiano romano, infatti, allontano l’ipotesi dell’operazione Papa Francesco. Il problema c’è, come noto. Ma negli ultimi giorni il Pontefice si è sottoposto ad alcuni controlli medici che hanno evidenziato l’esigenza di una dieta calibrata per ridurre il suo peso e, di conseguenza, gravare meno sulla parte interessata dall’infiammazione. Ma non c’è alcun intervento chirurgico (urgente) all’orizzonte. E si smentiscono anche eventuali problemi polmonari.

