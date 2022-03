OnlyFans si quota in borsa? Cosa significherebbe per i contenuti hard

OnlyFans starebbe cercando dei partner e degli investitori per quotarsi in borsa. La piattaforma di contenuti per adulti a pagamento, infatti, vorrebbe cavalcare il mercato azionario, cercando di offrire più ampie garanzie economiche ai suoi soci e, soprattutto, ottenere maggiori introiti rispetto alle sue previsioni, che sono diventate nettamente più ambiziose dopo il successo conseguito dalla piattaforma nel corso del periodo della pandemia di coronavirus (quando OnlyFans è diventato noto al grande pubblico internazionale). Tuttavia, la scalata non sarebbe semplice.

OnlyFans in borsa, le voci e i possibili problemi

L’indiscrezione su una possibile quotazione di OnlyFans in borsa è stata raccolta dal portale americano Axios. Secondo la testata, infatti, OnlyFans starebbe cercando partner e investitori per assicurarsi un comodo ingresso sul mercato azionario. Questa ricerca però si sta rivelando più problematica del previsto, per questioni che vennero sollevate già nel corso dello scorso anno, quando OnlyFans cercava aziende che potessero supportarla. I contenuti per adulti, infatti, rappresentano ancora un ostacolo per assicurare alla piattaforma quella credibilità di cui avrebbe bisogno per entrare in borsa. E questi stessi contenuti starebbero scoraggiando eventuali partner a far parte del progetto.

Si tratta di un dejà-vu: OnlyFans, infatti, aveva già provato a coinvolgere altri soggetti in una operazione di rafforzamento della sua forza economica e aveva provato a dare garanzie su un cambiamento, anche abbastanza profondo, della sua identità. Aveva avvisato già, addirittura, i suoi creators sull’eventuale ban dei contenuti per adulti quelli che – per intenderci – avevano contribuito a costruire il successo della compagnia. OnlyFans, già un anno fa, voleva puntare a diventare una piattaforma per creators anche professionali, aprendo a influencer del mondo del cooking o di altri settori. A questo scopo, era stato creato OFTV, per ospitare proprio questa tipologia di contenuto. Non è chiaro se, per attirare i partner dell’operazione quotazione in borsa, ci sarà una differenziazione tra contenuti e creators di OnlyFans, che possa rendere la piattaforma scevra dal pregiudizio legato all’essere un contenitore solo di video o di foto per adulti.