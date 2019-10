Ci sono dettagli che continuano a non incastrarsi nel complesso puzzle della vicenda che ha portato alla morte di Luca Sacchi, il giovane 24enne colpito da uno sparo alla testa durante una colluttazione nata per difendere la fidanzata Anastasiya Kylemnyk . Proprio la giovane dovrà essere risentita dagli inquirenti per chiarire la sua posizione.

Omicidio Luca Sacchi, i dubbi sulla versione di Anastasiya: al vaglio possibili sms

LEGGI ANCHE> Per Vittorio Feltri, Luca Sacchi era “un giovane in astinenza che ha dovuto soccombere”

Innamorati e felici da 4 anni insieme, con il progetto di aprire una palestra insieme. Il ritratto di Luca Sacchi e Anastasiya Kylemnyk è quello di una coppia normale e serena: due bravi ragazzi, affidabili, sportivi, amati da tutti. Eppure, qualcosa sembra differire da questa immagine. È la ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte del ragazzo, avvenuta la notte di mercoledì 23 ottobre.

Anastasiya Kylemnyk dovrà essere risentita in Procura, poiché l’unica sua versione risale a quella rilasciata poche ore dopo l’accaduto, ancora sotto choc, condita da qualche dichiarazione fatta in una intervista al Tg1. Ai microfoni Rai aveva chiarito che la droga non c’entrava nulla con quanto accaduto, ma le informazioni raccolte dagli inquirenti, grazie anche a testimonianze e agli interrogatori con Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, sospettati per l’omicidio, sembrano puntare verso un’altra storia. E ora gli inquirenti starebbero lavorando anche per scoprire un possibile scambio di sms tra la fidanzata della vittima e i delinquenti.

Omicidio Luca Sacchi, la somma ingente nello zainetto di Anastasiya Kylemnyk

Valerio Del Grosso è uno dei pusher più noti della zona. Tramite un suo intermediario, Valerio Rispoli, entra in contatto con Giovanni Princi, che la sera di mercoledì è al John Cabot insieme a Luca Sacchi, Anastasiya Kylemnyk e un altro amico di nome Domenico. Secondo quanto riporta Repubblica, vogliono comprare della droga, tanta: avrebbero con loro molti soldi. Del Grosso vuole però verificare prima di fare una consegna tanto impegnativa, e manda i “suoi”, Valerio Rispoli e Simone Piromalli, a incontrare i 3 ragazzi con la giovane per contrattare. I due arrivano nella traversa vicino al pub, dove trovano Luca Sacchi e Anastasiya Kylemnyk: quest’ultima mostra lo zainetto di pelle rosa pieno di denaro. Stando a quanto aveva detto lei successivamente, all’interno c’erano circa 30 euro, ma secondo quanto raccontato agli inquirenti la cifra sarebbe tra i 10000 e i 20000 euro. Ecco perché quello zainetto ha fatto gola a Valerio del Grosso e Paolo Pirino, che tornano all’appuntamento con i due fidanzati decisi a rubare il denaro e non consegnare la droga. Il resto è già noto: la ragazza viene colpita perché oppone resistenza, Luca la vede a terra ed interviene iniziando a lottare con Pirino. Del Grosso allora prende una revolver e comincia a sparare, anche se agli inquirenti ha detto che «volevo solo spaventarlo». Il colpo però centra Sacchi.

(Credits immagine di copertina: Lo screenshot di Anastasiya Kylemnyk al Tg1)