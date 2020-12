Non sorprendiamoci se i giovani non guardano una tv in cui Harry Styles viene definito «fuorviante pagliaccio del circo»

Questa mattina la giornalista, opinionista e conduttrice televisiva Caterina Collovati ha apertamente attaccato Harry Styles. Nota anche per aver difeso l’anno scorso il marito Fulvio Collovati – accusato di frasi sessiste pronunciate nel corso della trasmissione Quelli che il calcio -, la giornalista sportiva ha parlato delle foto Harry Styles Vogue stamattina su TV8 nel programma Ogni mattina con Adriana Volpe e Alessio Viola. Il suo giudizio è stato lapidario rispetto agli scatti di Vogue e al messaggio che vuole passare il cantante e adesso piovono le critiche in rete per il suo modo bigotto di vedere le cose che cozza con quello delle nuove generazioni, giovani che nell’essere di Harry Styles vedono un inno alla liberta individuale.

Caterina Collovati su Harry Styles: «Fuorviante» e «pagliaccio del circo»

Sono affermazioni forti quelle di Caterine Collovati per un giovane uomo che vuole solo rompere gli schemi e, grazie alla propria visibilità, aiutare le future generazioni ad andare oltre quei dettami della mascolinità tossica che incidono negativamente su tanti aspetti della nostra società. Dettami che, a quanto pare, sono cari a Caterina Collovati; la 58enne, guardando scorrere le foto di Harry Styles, ha espresso un’opinione che molti giovani hanno bollato come inutilmente offensiva: «Non aiuta, è fuorviante. Che messaggio da? Non è un messaggio di libertà, è un messaggio circense, ecco. Mi sembra questo, mi viene in mente il pagliaccio del circo».

Il tema discusso: «Perché le donne indossano abiti maschili?»

poi non stupitevi se nessuno guarda mai la TV,chi la guardare be per sentire ste schifo di cose? nessuno.

Dai video che girano in rete – estremamente criticati dai più giovani, che invitano a non stupirsi se i millennial e la generazione Z non guardano la tv – si evince la questione in discussione. Caterina Collovati veicola la sua visione tradizionalista della moda: «Oggi che la moda è diventata veramente più eccessiva questa differenza si nota ancora di più e diventa di cattivo gusto. Io vedere questi cantanti, parliamo poi di personaggi pubblici, con il tulle rosa, con questi colori, con queste trasgressioni. Non capisco che significato e cosa vogliano dimostrare». Non serve nemmeno dire che quello che fa e che dice Harry Styles – lui come tante altre persone più o meno famose – serve proprio per liberare le nuove generazioni da gabbie di genere come quella del rosa e del tulle che devono essere per forza per le femmine.